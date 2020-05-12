推动行业规范发展 《长租公寓室内环境评价通则》发布

近日，中国标准化协会正式发布长租公寓行业《长租公寓室内环境评价通则》团体标准（标准编号：T/CAS 407-2020，下称《评价通则》）。该通则严格限定长租公寓室内环境评价的对象、指标、流程、等级，并且明确要求参与室内环境评价的长租公寓企业均需满足相关国家或行业标准规定。

据了解，《评价通则》于2019年9月正式启动，由中国标准化研究院、中国建设报社、国家家具及室内环境质量监督检验中心、中国建筑标准设计研究院、中国质量认证中心等专业机构以及自如等头部企业历时8个月共同编制、修订，经审查后最终发布。

此次发布的《评价通则》，正是为保障消费者身心健康和绿色居住环境而设计。通过对行业头部企业的实践经验梳理及数据指标分析，其覆盖范围全面适用于长租公寓（不含原房主自行装修的房屋）中，所提供的室内装饰装修材料、配置的软体家具或木质家具以及室内空气质量等方面。同时，对指标体系提出限制要求，并对指标值进行分级。

在评价流程和内容方面，评价机构将首先严格验证参评的长租公寓在上述范围是否达到相关国家或行业标准，如不达标则无法参评。同时，明确要求评价机构在采集长租公寓室内环境中装饰装修材料、家具的指标监测值时，可采用现场检测或采信6个月内具有CMA资质认定或CNAS实验室资质认可的检测机构提供的检测值。此外，明确要求可采用“简便取样仪器”进行室内空气质量检测，并参考现行国标GB/T 18204.2-2014的方式方法。

据悉，随着《评价通则》的正式发布，自如将率先接入行业内具有认证认可资质、或评价资质的第三方专业机构，对其产品品质开展认证和评价工作并出具报告。值得一提的是，随着《评价通则》的落地，《长租公寓服务规范标准》将同时启动。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)