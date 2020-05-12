财政部：14个地区将获中央财政专项扶贫资金奖励

人民网北京5月12日电 （任妍）5月12日上午，财政部副部长、党组成员许宏才出席国务院政策例行吹风会，介绍2019年落实重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的有关情况，并回答记者提问。

许宏才表示，按照国务院统一部署，财政部会同有关部门做好对地方财政管理、脱贫攻坚、就业创业等三项考核激励工作。

一是牵头组织对地方财政管理工作完成好的地方予以奖励。根据财政部制定的地方财政管理工作考核与激励办法，主要是对地方财政预算执行进度、盘活财政存量资金、国库库款管理、推进财政资金统筹使用、预算公开等方面设立客观指标来量化考核，进行评审、公示，评出10个先进地区。这10个先进地区包括北京、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、深圳、云南、陕西。这些地区参照考核办法，还评选推荐了18个财政管理工作先进典型市县，向基层倾斜。这18个典型的市县主要是北京市房山区，浙江省衢州市、瑞安市，安徽省合肥市、广德市，河南省郑州市、滑县，湖北省荆门市、随州市曾都区，湖南省长沙市、石门县，广东省广州市、广州市南沙区，深圳市龙华区，云南省昆明市、镇雄县，陕西省西安市、富平县。财政部将按照国务院决策部署，安排预算资金对这些市县进行奖励，在资金额度安排上适当向中西部地区倾斜。

二是会同国务院扶贫办对2019年省级党委和政府脱贫攻坚成效考核中完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好的地区，在中央财政专项扶贫资金分配当中给予一定奖励。通过考核，总共有14个地区获得奖励，包括河北、内蒙古、吉林、安徽、江西、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、西藏、新疆。

三是会同人力资源社会保障部进行促进就业先进地区的评选，对鼓励和支持就业创业政策措施工作力度大，促进失业人员、就业困难人员及各类重点群体就业创业等任务完成好的地方，中央财政在分配就业资金的时候给予奖励。这项评选有5个省份获得了先进称号，包括江苏、河南、广东、广西、贵州。

除了上述三项之外，财政部还配合有关部门做好环境治理、河湖管理保护、农村人居环境整治、交通建设、农产品流通、科技发展、资源型地区经济转型、棚户区和农村危房改造、公立医院改革以及养老服务等方面的考核激励工作。

总体上看，经过认真组织实施，上述激励工作更好地调动了地方干事创业的积极性，扎实推进财政管理改革，取得了明显成效，形成了主动作为、竞相发展的良好局面。

据悉，为了进一步提高地方财政的管理水平，服务经济社会发展大局，财政部制定了具体考核激励办法，主要围绕如何更好地发挥财政职能作用、提高财政管理工作水平设定考核指标，反映各地实际情况，通过量化分析评比，激励真抓实干。

许宏才表示，财政管理表面看是对财政具体工作的考核评比，但实际上在财政工作的后面，体现的是支持整个经济社会发展的内容，反映的是很多部门和地方齐抓共管、共同努力的结果，财政部门在这当中主要是做服务和支撑工作。

许宏才认为，总的来说，地方财政管理工作激励措施实施效果很好，考核奖励激励的引导效应进一步显现，促进形成了各地财政部门干事创业、担当作为、竞相发展、服务当地经济社会发展的良好局面，并且各个地方在按照考核办法努力的同时，还有一些体现自己特点的创新和好做法。

比如，北京市积极推进财政资金统筹使用，安排资金加快疏解非首都功能，推动京津冀协同发展。广东省财政管理基础一直是比较扎实的，财政体制改革也走在全国的前列。浙江省强化构建集中财力办大事的财政政策体系，实现省市县三级全覆盖、大事要事全覆盖。安徽、河南、湖北、湖南这些中部省份，人口规模大，既积极推动产业转型升级，又加快补齐基本民生的短板，在加强国库资金管理、加快预算执行进度等方面取得明显成效。云南和陕西是西部地区，特点是聚焦全面建成小康社会的短板弱项，在统筹和盘活资金方面持续发力，取得了比较好的效果。

“从鼓励先进的角度来看，效果很好，不仅对这些先进地区产生了积极效果，对其他地区也有推动作用。我们注意到，很多地区都找先进地区了解情况，找出自己的差距，增进先进地区和其他地区的交流，互相借鉴先进做法，取长补短，效果比较明显。”许宏才表示，下一步财政部将继续督促地方各级财政部门进一步突出财政管理工作的导向，发挥典型示范作用，积极主动作为，狠抓管理改革，优化财政支出结构，不断提高财政资金的使用效益，更好地服务经济社会高质量发展。今年我们还会按照国务院的部署继续做好这项工作。

值得注意的是，按照党中央、国务院决策部署，国务院扶贫开发领导小组组织开展了2019年脱贫攻坚成效考核。许宏才表示，总的来看，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门真抓实干，各级各类扶贫力量真帮实扶，广大贫困群众埋头苦干，攻坚氛围更加浓厚，脱贫成效更加显著，年度减贫目标任务全面完成，共减少贫困人口1100多万。

考核结果显示，河北、内蒙古、吉林、安徽、江西、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、西藏、新疆14个省份综合评价为好，这14个省份的共同特点是：“两不愁三保障”总体实现较好，责任落实、政策落实、工作落实“三落实”总体到位，精准识别、精准退出、精准帮扶“三精准”总体水平较高，群众满意度比较高，考核中发现的问题比较少，脱贫攻坚成效显著。

党中央、国务院明确，对2019年综合评价好的省份进行表扬奖励。根据脱贫攻坚工作成效考核结果，财政部、国务院扶贫办在分配2020年中央财政专项扶贫资金时，对上述14个省份，每个省份各奖励3亿元，总共安排42亿元资金予以奖励。

(责编：任妍、孙阳)