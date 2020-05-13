4月CPI同比上涨3.3%

本报北京5月12日电 （记者陆娅楠）国家统计局12日发布的4月份全国CPI（居民消费价格指数）数据显示，CPI同比上涨3.3%，涨幅比上月回落1.0个百分点。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，4月食品价格同比上涨14.8%，涨幅回落3.5个百分点，影响CPI上涨约2.98个百分点。食品中，猪肉价格同比上涨96.9%，涨幅回落19.5个百分点；牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨8.2%—20.5%，涨幅均有所回落；鲜果和鲜菜价格分别下降10.5%和3.7%，降幅分别扩大4.4和3.6个百分点。非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。
4月份，国内新冠肺炎疫情防控向好的态势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复。环比看，CPI下降0.9%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，食品价格下降3.0%，降幅收窄0.8个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点，是带动CPI继续下降的主要因素。非食品中，受国际原油价格波动影响，汽油、柴油和液化石油气价格分别下降7.5%、8.2%和3.7%；随着复工复产加快，出行需求增加，飞机票价格上涨5.6%。
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