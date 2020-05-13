5G新品手机集中发布（资讯速递）

本报电 近日，国产手机厂商小米发布了最新5G手机小米10青春版，这是今年小米发布的第三款5G手机，这款带有潜望式摄像头等高端技术的5G中端价位手机引发了众多市场关注。小米表示，今年计划发布10款以上5G新品。

近来，5G网络建设速度加快，5G新品手机集中发布。据中国信通院数据，3月中国内地新上市5G手机24款，出货量达621.5万部，环比增长161.13%。手机行业及供应链复工复产的加速也直接拉动了5G手机的市场供货，截至目前，小米供应链的复工率超过90%。5G终端价格和资费也双双下探。小米3月下旬发布的Redmi K30 Pro将5G旗舰手机价格拉低至3000元以内。

（赵展慧）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 18 版）

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