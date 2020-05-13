人民网>>财经

疫情防控期间，TCL华星不停工、无感染，并首次成为全球第一大液晶电视面板供应商

这家企业凭啥逆势拿第一（新视点）

本报记者 吴 君

2020年05月13日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　“五一”前，一场主题为“同力协契，共克时艰”的颁奖典礼在武汉光谷显示产业基地举办。

　　“越是艰难的时候，越应该有担当，我选择冲在前面。”登上领奖台的TCL武汉华星（以下简称武汉华星）生产制造科长段应伟，是第一批返岗的员工。1月23日，武汉“封城”，正在家中的段应伟毅然放弃休假，拖着行李箱走了6.7公里返回岗位。

　　武汉华星，拥有全球单体产能最大的低温多晶硅工厂，其中小尺寸显示面板生产线占全球产能的20%，是华为、小米、OPPO、vivo、联想、三星等品牌的供应商。一方面，半导体显示器件生产具有特殊性，产线需全年不间断运行；另一方面，武汉华星能否保住产能，也事关全球半导体显示产业链，乃至电子产业链终端产品的供应稳定。

　　面对突如其来的疫情，武汉华星严格防控。1月20日，企业疫情防控应急指挥部成立，每天两次对宿舍区域、办公区域、公共设备设施等全面消毒，设置专门的隔离区，隔离人员由公司统一负责饮食，有专门人员值守，隔离相关费用由公司承担。除此之外，企业还开通全员心理咨询24小时专线。疫情防控期间，7000名工人的厂区内无感染，在疫情最为严峻的2月份仍保持了85%的生产能力。

　　像段应伟这样坚守生产一线的员工们，保证了全球产业链供应。3月底，武汉华星实现100%复工，4月初物料的供料恢复正常。今年一季度，武汉华星的销售收入与去年持平，包含深圳华星的TCL华星还实现了逆势增长，2月份以18.8%的出货量份额和19.6%的出货面积份额，首次成为全球第一大液晶电视面板供应商。“有这样的队伍，我们什么困难都能战胜。”颁奖典礼上，TCL创始人、董事长李东生自豪地说。

　　如今，武汉华星第六代柔性LTPS—AMOLED显示面板生产线正在快速推进，4月20日首台主设备已搬入，7月相关设备将陆续到达武汉。到今年年底，三期设备到厂开始安装，明年下半年设计产能也将达产。

　　随着新基建的全面推进，武汉华星也迎来了新机遇，抢占“新赛道”时不我待。“武汉华星研发团队有3000人，2019年武汉华星的研发投入超过了12.9亿元。”李东生介绍，整个TCL集团申请的专利有6.8万多件，其中PCT专利有1.3万多件，排在全球第五。在下一代显示技术当中，中国企业和国际头部企业差距并不大，在技术研发方向上能达成认同。而且，中国制造业整体效率较高，产业结构较好，性价比较高，在一些显示领域，中国企业占全球市场份额将会持续增长。

　　“困难的时候坚持、坚韧最重要。现在政府部门出台了很多实际有效的措施，加上武汉拥有良好的营商环境、人才储备，我们对未来发展有信心。”李东生说。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 18 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved