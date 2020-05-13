这家企业凭啥逆势拿第一（新视点）

“五一”前，一场主题为“同力协契，共克时艰”的颁奖典礼在武汉光谷显示产业基地举办。

“越是艰难的时候，越应该有担当，我选择冲在前面。”登上领奖台的TCL武汉华星（以下简称武汉华星）生产制造科长段应伟，是第一批返岗的员工。1月23日，武汉“封城”，正在家中的段应伟毅然放弃休假，拖着行李箱走了6.7公里返回岗位。

武汉华星，拥有全球单体产能最大的低温多晶硅工厂，其中小尺寸显示面板生产线占全球产能的20%，是华为、小米、OPPO、vivo、联想、三星等品牌的供应商。一方面，半导体显示器件生产具有特殊性，产线需全年不间断运行；另一方面，武汉华星能否保住产能，也事关全球半导体显示产业链，乃至电子产业链终端产品的供应稳定。

面对突如其来的疫情，武汉华星严格防控。1月20日，企业疫情防控应急指挥部成立，每天两次对宿舍区域、办公区域、公共设备设施等全面消毒，设置专门的隔离区，隔离人员由公司统一负责饮食，有专门人员值守，隔离相关费用由公司承担。除此之外，企业还开通全员心理咨询24小时专线。疫情防控期间，7000名工人的厂区内无感染，在疫情最为严峻的2月份仍保持了85%的生产能力。

像段应伟这样坚守生产一线的员工们，保证了全球产业链供应。3月底，武汉华星实现100%复工，4月初物料的供料恢复正常。今年一季度，武汉华星的销售收入与去年持平，包含深圳华星的TCL华星还实现了逆势增长，2月份以18.8%的出货量份额和19.6%的出货面积份额，首次成为全球第一大液晶电视面板供应商。“有这样的队伍，我们什么困难都能战胜。”颁奖典礼上，TCL创始人、董事长李东生自豪地说。

如今，武汉华星第六代柔性LTPS—AMOLED显示面板生产线正在快速推进，4月20日首台主设备已搬入，7月相关设备将陆续到达武汉。到今年年底，三期设备到厂开始安装，明年下半年设计产能也将达产。

随着新基建的全面推进，武汉华星也迎来了新机遇，抢占“新赛道”时不我待。“武汉华星研发团队有3000人，2019年武汉华星的研发投入超过了12.9亿元。”李东生介绍，整个TCL集团申请的专利有6.8万多件，其中PCT专利有1.3万多件，排在全球第五。在下一代显示技术当中，中国企业和国际头部企业差距并不大，在技术研发方向上能达成认同。而且，中国制造业整体效率较高，产业结构较好，性价比较高，在一些显示领域，中国企业占全球市场份额将会持续增长。

“困难的时候坚持、坚韧最重要。现在政府部门出台了很多实际有效的措施，加上武汉拥有良好的营商环境、人才储备，我们对未来发展有信心。”李东生说。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)