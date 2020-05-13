操作繁琐无亮眼新功能 5G消息或重蹈飞信覆辙？

本报记者 赵鹏

被视为可能挑战微信的5G手机新服务——5G消息首次亮相却让人大跌眼镜。11日，中国移动推出的5G消息APP在手机应用商店上线未满一天，便匆匆下线。好奇尝鲜的市民发现，5G消息操作起来非常繁琐，这不由得让人担心运营商主导的5G消息可能又要重蹈飞信覆辙。

操作繁琐无亮眼新功能

你要订什么票？从哪个火车站出发？到哪个火车站去？你想哪天出发？又打算几点走？想买特等座、商务座还是一等座、二等座？……这就是5G消息首次上线带来的“购票拷问”。

如此繁琐的一问一答式购票服务，让公众似乎又回到了文字对话的3G时代。唯一能体现出5G时代气息的内容，是系统随后推送给用户的一段视频广告。

目前5G消息只有会话与发现两大类功能。其会话基本类似于原来的短信与彩信服务。而在发现功能中，包括了火车票预订、违章代缴、小度商城、剧情游戏、娱乐快讯等20余种类似于“快应用”的服务，但其中大量服务尚未开通，小度商城也只是复制了电商常见的网络购物模式，并未有更多的创新亮点展现给市民。

但在4月8日三大运营商首次联手发布5G消息时，却号称这是一款能支付、可视频、会搜索，不用加好友就能群聊的前卫新服务功能。当时运营商介绍，5G消息将实现对文本、图片、视频、表情、搜索、位置、电子名片等功能的融合，并为手机节省各种APP的安装空间。

疑似飞信升级版

近日部分市民在首次登录5G消息APP时，收到了“您已成功开通和飞信业务”的短信通知。而5G消息的隐私政策，也同样采用的是和飞信的隐私政策。

从功能上，5G消息APP与和飞信也颇为相似。5G消息APP允许用户在“会话”板块向他人发送短信，发送对象可以选择手机通讯录里的任何人。中国移动用户互发短信免收短信费，向非移动用户发送短信将按0.01元/条收取资费。

“最让我困惑的是，5G消息不是号称可以不必下载APP，相当于短信功能升级拓展吗？为什么这么快又变卦了？”众多网友对此一头雾水。

记者获悉，《5G消息白皮书》曾披露，未来安卓手机将原生支持5G消息服务，用户无需下载APP；而5G消息在苹果手机上如何存在，将取决于苹果公司的政策。鉴于苹果公司已经有自己的免费消息平台iMessage，5G消息很可能被迫以APP方式挤进苹果手机。而为安卓系统开发5G消息APP，则是方便公众测试这个新功能，毕竟当前大部分手机尚不支持5G消息。

“这次上线的5G消息1.0.0版只是内测版而非正式产品。”中国移动相关人士回应说，由于存在一些技术问题，该APP目前临时下线，预计6月还会重新上线。新版5G消息会大幅优化功能，上线更多新服务，三大运营商间也将互联互通共享各种服务。

抗衡微信还缺杀手锏

工信部数据显示，一季度我国电信业务收入完成3383亿元，然而其中短信业务收入只有90亿元。

短信业务急剧萎缩后，推出5G消息无疑是运营商在背水一战。互联网研究专家金易分析，由于微信的用户黏性极强，运营商首先要做好5G消息也在一定时期内业务亏损的准备。

“普通市民首先考虑的就是便捷性和资费问题。”金易称，短信的没落在于资费贵而功能简单，飞信的衰败则源于只支持移动用户，不能互联互通。在业界看来，5G消息要想赢得用户，运营商还需要寻找杀手锏，如整合公共服务、电商、票务、政务等资源，提供颠覆性的新颖服务。

不过，前微软亚洲研究院研究员、人工智能专家张家兴博士认为，5G的高网速与大带宽，的确存在着产生手机爆款应用或服务的可能，而5G消息的优势是符合应用轻量化的趋势，最终电话号码就相当于APP，并能提供大量服务。

(责编：李栋、毕磊)