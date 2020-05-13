快递柜收费《反垄断法》会管吗？ 业内:或已到有关部门一锤定音时刻

本报讯（记者 赵鹏）国内已有100多个小区硬核抵制丰巢收费行为，然而丰巢科技最新发声仍强势表态将继续执行收费政策。记者昨天获悉，浙江省邮政管理局明确提出针对二次收费等涉嫌违法问题，要及时予以处理。业内人士也表示，丰巢收购中邮速递易之后是否有违《反垄断法》，或许已到了国家有关部门一锤定音的时刻。
那么丰巢究竟该不该向用户收费呢？我国《快递暂行条例》规定，收件人或者代收人有权当面验收。显然，法律早已规定放不放快递柜，都要由收件人说了算。但很多快递员不打电话就把快递放在丰巢的习惯并未改变。家住北京市朝阳区的市民肖先生近日发现，百世快递和圆通的快递员依然招呼也不打，照旧就把快递放在了丰巢里面。
对于丰巢所称的亏损问题，近日国信证券研报算了一笔账，称智能快递柜使用寿命或可达10年以上，目前一线城市，快递柜的运营已经可以覆盖成本。
以一线城市为例，目前快递柜租金成本大约5000元至8000元，一个柜子80个格口，年收入可以超过1.1万元，再加上广告收入，已经基本可以覆盖租金及其他电、网等维护成本。
不仅如此，智能快件箱早已向快递员采取了收费模式，根据各地情况不同，一般每个快递收费3至5毛钱。与此同时，一些快递柜也能利用其身处社区的优势，来赚取电商渠道费或销售收入，这些都为丰巢带来了相应的收益。
在收购了中邮速递易后，快递柜“一哥”丰巢的市场份额已接近70%。那么对于丰巢超时后需收取0.5元/12小时的费用，是否涉及垄断问题呢？一位物流从业人士认为，虽然不排除国家有关部门可能介入，但这势必需要一个较长的调查过程，短期内很可能无法做出结论。
对于丰巢收费的合理性，地方监管部门已经开始发声。江苏省邮政管理局表示，快递柜收费必须以合法作为前提。浙江省邮政管理局也提出，针对消费者反映的未经同意放置智能快件箱、二次收费等涉嫌违法问题，相关执法人员要发挥联动机制及时予以处理。
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