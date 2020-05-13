时隔5个月全国CPI回落至“3区间”

经历过新冠肺炎疫情，全国CPI于年初异动后在4月重回“3时代”。5月12日，国家统计局发布数据显示，今年4月全国CPI同比涨幅为3.3%，该数据也是去年10月以来CPI同比涨幅的最低值。CPI的持续回落源于食品及非食品类价格继续下滑。其中，鲜菜供应充足，猪肉价格连降10周，汽油、柴油等价格也呈现出不同比例下降。考虑到去年非洲猪瘟疫情带来的基数影响，多家分析机构预测，年内CPI将大概率继续保持下行态势。

粮价环比微涨0.4%

从数据来看，4月全国CPI环比下降0.9%，食品烟酒类价格波动仍是主导因素。数据显示，4月当月，食品烟酒类价格环比下降2.1%，影响CPI下降约0.68个百分点。

在食品中，鲜菜价格降幅最大，环比降8%，影响CPI下降约0.23个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，这是由于天气转暖，鲜菜供应量增加所致。“今年3-4月，菜价如期进入季节性下降区间，5月菜价虽仍处于季节性下降区间，但下降幅度会较去年同期收窄。”北京新发地市场统计部刘通、张君华分析指出。

除鲜菜价格下降外，畜肉类价格环比降5.5%，影响CPI降约0.42个百分点。其中，猪肉价格下降7.6%，影响CPI下降约0.38个百分点。鲜果和蛋类供应充足，价格环比降幅达2.2%和1.9%，分别影响CPI下降0.04个和0.01个百分点。

但值得注意的是，4月粮食价格上涨了0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点。对此，大地期货研究员钱燚表示，此次粮食涨价与前段时间多国粮食限制出口关联不大，主要是居民“囤粮”行为造成粮食短期需求较移高，但随着对疫情的恐慌情绪减弱，粮价还是会回归平稳。“0.4%的涨幅比较正常，目前国内最主要粮食大米的自给率超90%，主粮供应无需特别担心。”

4月其他七大类价格环比一涨六降。其中，除医疗保健价格上涨0.2%外，交通和通信、居住、教育文化和娱乐价格分别下降1.2%、0.2%和0.2%，衣着、生活用品及服务、其他用品和服务价格均下降0.1%。董莉娟指出，受国际原油价格波动影响，汽油、柴油和液化石油气价格分别下降7.5%、8.2%和3.7%；随着复工复产加快，出行需求增加，飞机票价格上涨5.6%。

猪肉批发价连降10周

据商务部监测数据显示，4月20日-26日，全国食用农产品市场价格较前一周下降0.8%，连续9周回落。其中，猪肉批发价格逐周下降至44.14元/公斤，较月初价格降幅达5%。而在此前3月30日-4月5日、4月6日-12日、4月13日-19日，猪肉批发均价分别为46.35元/公斤、45.63元/公斤和45.03元/公斤。

在4月28日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚介绍，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6元左右；蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加，价格基本回落到常年水平。

“进入4月以后，拉动肉价上涨的外部因素已经消失，导致4月的价格是波动下行的，月度环比的降幅更加明显。”刘通分析指出，4月白条猪日均上市量增加，养殖场毛猪出现积压。 由于2-3月消费低迷，养殖场存栏量明显增加；同时，大体型毛猪普遍偏肥，气温逐渐升高后，肥肉型白条猪在市场销售会受到需求的影响出现阻力。因此，养殖场出售大体型毛猪意愿较强烈，继续待价而沽的心态明显淡化。

北京新发地市场监测数据显示，4月白条猪肉价格显著下降。据统计，4月1日，该市场白条猪批发平均价是20.75元/斤，4月30日的价格是19.25元/斤，月末与月初相比，价格下降7.23%。北京之外，截至4月29日，36个大中城市猪肉（精瘦肉）价格为29.92元/斤，自去年10月中旬以来首次跌至30元/斤以下，与前期高点相比下降13.6%。

今年初，为对冲疫情影响，华商储备中心于春节后分13批将中央储备冻猪肉投向市场，共成交10917.28吨。4月21日，农业农村部消息称，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，由于今年下半年节日多，消费拉动力也更强，猪肉的价格高峰可能出现在9月前后。

对此，浙商证券首席经济学家李超认为，即便9月前后猪价涨破50元/公斤，由于去年3-11月猪肉价格基数逐月上行较快，不考虑非洲猪瘟疫情再度大规模爆发的情形下，本轮猪周期从同比角度见顶向下的趋势已比较明确。

物价大概率下行

根据4月高频数据，李超认为国内疫情逐渐平息，物流运能恢复叠加天气转暖，二季度食品价格没有明显上行风险因素。“今年苹果、柑橘等水果可能是丰收大年，去年二季度水果对通胀的扰动较大，今年可能相对较小；但在外就餐、线下购物等或逐渐恢复运营强度，餐厅或为弥补此前的经营亏损而适度涨价，在外就餐等服务类价格可能适度环比回升。预计今年下半年，食品和非食品环比都将向历史季节性均值方向修复。”

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，随着疫情对商品供应影响的缓解、生猪产能边际恢复，以及下半年基数因素的明显回落，全年CPI大概率保持下行趋势。

需要注意的是，多家分析机构指出，时值5月，部分外部因素或成影响物价变动的变量。例如，随着猪周期见顶，生猪存栏量渐增，国内玉米、大豆等饲料面临涨价；同时，多国限制粮食出口叠加草地贪夜蛾等病虫害，或扰动粮价预期。不过，大地期货研发总监周文科表示，目前我国口粮中，期初库存比达86%，远超联合国粮农组织提出的17%-18%安全线，口粮价格稳定有保障。

在前述发布会上，魏百刚表示，今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，经受住了疫情的冲击。当前，春耕进展顺利，夏粮丰收有较好的基础，有信心、有底气、有能力夺取全年粮食丰收，“米袋子”不用愁。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

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能源价格显著回落 4月PPI同比下降3.1%

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）国际油价下跌，4月工业品出厂价格继续回落。5月12日，国家统计局发布数据显示，今年4月全国PPI同比降3.1%，环比降1.3%，而这也是今年PPI指数连续第4个月下降。

具体来看，生产资料价格下降成为当月工业生产者出厂价格继续回落的主因。4月生产资料价格环比降1.8%，降幅比3月再扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.28个百分点。中国民生银行研究院区域经济研究中心副主任应习文分析指出，4月国际大宗商品价格在新冠疫情暴发的冲击下持续下跌，特别是能源价格的显著回落，使生产资料价格显著下滑。

从调查的40个工业行业大类看，价格下降的有30个，上涨8个，持平的有2个。其中，石油和天然气开采业价格下降35.7%，降幅扩大18.7个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降9%，降幅扩大1.2个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降3%，降幅扩大1.6个百分点。前述三个行业合计影响PPI下降约0.76个百分点，占PPI总降幅的近六成。

“考虑原材料生产和加工业价格向下游传导存在一定时滞，而国际油价波动不确定性仍较大、近期同比负增长已成定局，我们认为PPI环比至少未来2-3个月内大概率维持负增长。”浙商证券首席宏观经济学家李超表示。

应习文指出，目前工业企业面临的主要矛盾正由供给端的复工问题转向需求端的订单不足。此前统计局发布的制造业PMI指数也佐证了这一说法。4月制造业PMI指数为50.8%，较前月回落1.2个百分点。新出口订单指数为33.5%，较3月下降12.9个百分点。

(责编：李栋、毕磊)