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今年以来超800家银行网点关停 大城市一个网点年揽存超5亿才不亏

2020年05月13日08:08  来源：广州日报
 

　　广州日报讯 （全媒体记者林晓丽）银行网点收缩趋势在加速。银保监网站近日一口气批复了超过10家支行和分理处的终止营业申请。据不完全统计，今年以来，已有超过800家银行网点关门谢客。业内认为，此次疫情将倒逼银行数字化转型，并加速网点转型的步伐。

　　中大型银行网点关停多

　　根据银保监会金融许可证信息平台的数据，今年1月1日~5月12日，合计共有至少804家银行网点终止营业，相较于2019年同期730多家网点的退出，网点关停速度有所增加。其中，广州地区关停的银行网点有11家左右，涵盖农行、交行、招商银行、兴业银行、民生银行、广发银行、广州银行、广州农商行、东亚银行等银行，关停时间主要集中在今年前3个月。

　　从终止营业的银行类型来看，由于国有银行和股份制银行布点多，所以绝对数量上来看则遥遥领先，但是城商行和农商行也都有涉及。

　　渠道依赖度减弱

　　如今，越来越多的人选择通过网上银行、手机银行等线上渠道办理金融业务，到网点的频率越来越低，柜台业务不可避免地受到冲击。而今年疫情的袭来，又为银行加码线上布局提供契机。

　　多位银行业人士均认为，疫情消退后，零接触式服务有望成为银行业的常态，倒逼银行数字化转型。同时，从减成本的角度考虑，银行网点的数量还会再减少，低产网点被整合退出将是趋势。“大城市一个银行物理网点一年起码要揽存5亿元以上才能维持收支平衡，基层员工压力不小。”有国有大行支行行长表示。

　　“此外，部分银行在社区支行建设上采取冒进策略，一定程度上存在过多、过滥现象。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼指出。

　　交行金融研究中心高级研究员武雯认为，随着金融科技深入应用，网点综合化转型的步伐会加快，除了网点数量的减少，网点进一步将银行的传统服务与金融科技有机结合也将成为趋势。

　　也有业内人士指出，银行传统网点规模收缩是趋势，但不会消失。传统网点应该利用线下渠道客户接触时间多、互动效果好、银行参与度高的特性，发挥营销、咨询和服务职能。

(责编：李栋、毕磊)
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