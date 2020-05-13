商务部：加大外贸转型升级 基地政策支持力度

12日，在国务院政策例行吹风会上，商务部副部长王炳南表示，国家外贸转型升级基地是生产和贸易有机结合的产业集聚区，近年来商务部依托现有的特色产业集聚区，大力开展基地培育工作。目前全国共有国家外贸转型升级基地440家，涵盖了高新技术、机电、农产品、轻工、纺织、医药等多个行业领域。2020年将从资金、信贷、出口信保、公共服务平台建设等多个方面给予外贸转型基地更多支持政策，并将增加基地认定数量，加快推进基地建设。
王炳南介绍，2019年商务部结合我国外贸外资形势，认真研究评价标准，制定了《2019年度促进外贸外资稳定增长和优化营商环境工作督查激励措施实施办法》，进一步完善了6个方面的评价标准，优化工作程序，认真组织考核。对照《实施办法》，综合考虑各地在2019年促进外贸外资稳定增长、推动外贸转型升级、深化“放管服”改革、优化营商环境等方面的标准，兼顾东中西部地区发展实际，确定了上海、浙江、湖北、湖南、广东、广西等6个地方进行激励。
“经过多年的努力和发展，基地总体实力稳步增强，创新发展能力不断提升，已经成为培育技术、标准、品牌、质量、服务等外贸竞争新优势的重要载体，成为促进外贸高质量发展的重要抓手。”王炳南透露，今年商务部将采取增加基地认定数量、加大对基地的支持力度、加快推进基地建设等三方面激励措施。
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