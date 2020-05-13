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生产生活秩序加快恢复 猪价涨幅放缓叠加油价走低

CPI涨幅进一步回落 全年前高后低趋势确立

2020年05月13日08:09  来源：经济参考报
 

　　国家统计局12日发布4月全国CPI（居民消费价格指数）数据。从环比看，CPI下降0.9%，降幅比上月收窄0.3个百分点。从同比看，CPI上涨3.3%，涨幅比上月回落1.0个百分点。业内表示，生产生活秩序加快恢复，食品价格特别是猪肉价格涨幅持续放缓，叠加油价走低，CPI涨幅进一步回落。随着猪周期见顶，全年CPI前高后低趋势已经确立。

　　“CPI环比继续下降，同比涨幅进一步回落。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析指出，从同比看，食品价格上涨14.8%，涨幅回落3.5个百分点，影响CPI上涨约2.98个百分点。食品中，猪肉价格上涨96.9%，涨幅回落19.5个百分点；牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨8.2%-20.5%，涨幅均有所回落；鸡蛋价格由上月上涨2.1%转为下降3.4%；鲜果和鲜菜价格分别下降10.5%和3.7%，降幅分别扩大4.4和3.6个百分点。

　　“食品价格方面，4月在CPI中权重较大的猪肉、蔬菜价格下降，加上去年同期价格基数较高，是带动本月食品价格、乃至整个CPI涨幅回落的主要原因。”东方金诚首席宏观分析师王青指出，数据显示，近期生猪存栏环比正在大幅走高；伴随4月疫情进一步稳定，生猪利润高企带动猪肉供应增加，当月猪肉价格比上月下降7.6%。此外，上年4月猪肉价格曾出现涨幅跳升，基数垫高也推动今年4月猪肉价格同比涨幅大幅回落19.5个百分点。

　　此外，董莉娟指出，非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点。非食品中，医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.2%和2.0%，交通和通信、衣着、居住价格分别下降4.9%、0.4%和0.3%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

　　展望后市，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，猪肉价格是影响食品价格走势的主要因素，目前对CPI同比拉动达到2.4%。随着生猪存栏量逐渐回升带来猪肉供给增加，猪肉价格涨幅将显著收窄。王青认为，CPI同比涨幅有望实现连续四个月下行，进一步向3.0%靠拢，其中猪肉和鲜菜价格走低仍将是主要带动因素。伴随猪通胀见顶回落，3月和4月CPI同比快速下行势头将在下半年持续。

　　唐建伟还指出，物价下行为逆周期宏观政策调控释放了空间。王青也表示，通胀降温将为进一步降息铺平道路。

(责编：李栋、毕磊)
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