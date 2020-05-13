国资委力推央企消费扶贫 力争今年金额增长超五成

《经济参考报》记者从12日在京举行的中央企业消费扶贫工作推进会上了解到，今年以来，国务院国资委组织开展中央企业消费扶贫专项行动，着力帮助解决贫困地区农产品滞销卖难突出困难。截至目前，中央企业购买和帮助销售贫困地区农产品已达9.27亿元。截至4月底，中央企业在246个定点扶贫县已投入帮扶资金23.33亿元，完成年度计划数的73%。在当日的推进会上，央企消费扶贫电商平台正式上线，为贫困县农产品提供稳定持续、辐射面广的电商销售渠道。
国务院国资委副主任、党委委员任洪斌表示，国资委党委坚决贯彻落实党中央决策部署，大力推动中央企业消费扶贫工作，组织开展中央企业消费扶贫专项行动，线上线下相结合，有针对性加大采购帮销力度，推动中央企业消费扶贫金额力争比上年增加50%以上。
消费扶贫是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径，是打赢脱贫攻坚战的“有力武器”。据国务院国资委科技创新和社会责任局有关负责人介绍，中央企业消费扶贫专项行动在线下组织中央企业主动与定点扶贫县对接摸排，形成了178个县1800多种农产品滞销清单，集中采购5.22亿元。其中对受疫情影响严重的湖北地区倾斜支持，购买湖北地区农产品1.45亿元。在线上，委托国网电商公司搭建了央企消费扶贫电商平台，整合央企电商资源，形成央企统一电商品牌，为贫困县农产品提供稳定持续、辐射面广的电商销售渠道。目前平台开设央企扶贫馆92家，上架贫困县农特产品1500多种。
中央企业消费扶贫方式多、力度大、范围广，减轻了疫情对贫困地区造成的不利影响，带动贫困地区农产品生产销售。中国石化坚持“产、供、销”一体筹划运作，贯通消费扶贫的上下游、前后端，2019年帮助贫困地区销售农产品2.83亿元，今年以来帮助贫困地区销售农产品1.08亿元。国家电网搭建消费扶贫电商平台，推动线上线下一体供应，创新“存电费、送特产”“互联网+扶贫”农产品展销等消费扶贫方式，广泛开展消费扶贫协作，2019年以来完成消费扶贫超过1.8亿元。中粮集团发挥产业链优势，通过培育产业、深挖消费、做强电商，以消费扶贫带动脱贫攻坚，2019年以来，累计采购贫困地区农产品30多亿元，7个定点扶贫县和2个对口支援县全部脱贫摘帽。
据悉，国资委还将依托央企消费扶贫电商平台，开展“百县百品央字号”融媒体传播行动，通过投放公益广告、直播带货、实地采访、公益代言等多种方式，进一步助力消费扶贫。
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