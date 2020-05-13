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农村网民数量突破2.5亿 网购已成为农民生活常态

2020年05月13日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京5月12日电 （记者王俊岭）国务院新闻办12日举行新闻发布会，相关部门负责人集中介绍了2019年落实重大政策措施落实相关情况。

　　发布会上，商务部副部长王炳南介绍，近年来，商务部、国务院扶贫办等部门累计支持了1180个示范县，实现了对全国832个国家级贫困县的全覆盖，有力促进了农村电子商务事业发展。农村网络零售额由2014年的1800亿增长到2019年的1.7万亿元，规模总体扩大8.4倍。

　　王炳南表示，农村电商主要具有如下特点：

　　带动了农民收入增加。电商拉近了农民与市场的距离，让农村各类产品卖得更远，卖得更好。2019年全国农产品网络零售额达到3975亿元，同比增长27%，带动300多万贫困农民增收。

　　促进了农业转型升级。农村电商带动农民更加注重产品的品质和品牌，生产的产品更加符合市场需求。

　　推动了农民创业就业。农村电商吸引了一大批农民工、大学生、转业军人返乡创业。到去年底，全国农村网商达到1384万家。

　　丰富了农民生活。到目前为止，农村网民数量突破了2.5亿，网购已成为农民生活的常态，越来越多的服务和商品通过电商进入了农村，改变了农民的生活和消费习惯。在疫情防控期间，农村电商平台的作用进一步凸显。例如，四川省88个示范县就组织电商、快递企业为居民配送生活物资达到600多万单，保障了城乡居民的“菜篮子”和“米袋子”。

　　“当前，农村电商的发展成效非常显著，但也存在一些不足，比如产业供应链水平差、物流成本高、人才缺少等。针对这些问题，商务部下一步将会同财政部等有关部门，以‘提升电子商务进农村’为总抓手，加强农村流通基础设施建设，推动乡镇商贸发展，畅通城乡双向流通渠道。”王炳南说。

　　对于农村电商今后的发展，商务部将做好四方面工作：

　　一是进一步拓宽农产品进城渠道。围绕农村特色产业，打造县域电商产业集聚区，完善电商配套服务，培育区域公共品牌和网络产品，提升产业电商化水平，促进乡村振兴战略实施。

　　二是进一步优化工业品下乡网络。引导农村商贸企业与电商深度融合，支持流通企业在农村地区开展第三方配送服务，建设线上线下融合的农村现代流通网络。

　　三是健全县乡村三级物流共同配送体系。在整合农村电商快递的基础上，搭载消费品、农资下乡和农产品进城双向配送，降低物流成本。

　　四是加强农村电商主体培育。加大对返乡农民工、大学生和转业军人等培训力度，打造一支农村电商队伍，提升国内农村电商内生动力。

(责编：李栋、毕磊)
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