购物节“玩”法越来越多

5月4日晚，上海“五五购物节”正式启动，南京路步行街重聚人气，沿街不少商家采取“线上线下”联动，推出各类促销活动，吸引不少市民游客前来“血拼”。

王 初摄（人民视觉）

日前，江西省宜春市启动了首届城市网络购物节，助推消费市场快速复苏。图为宜春市经济开发区一家汽车销售公司的工作人员在直播推荐新能源汽车。

周 亮摄 （人民视觉）

从柴米油盐到服饰美容，再到手机、汽车，全品类商品统统有折扣！“五一”假期，商务部牵头的“双品网购节”和上海“五五购物节”持续引爆消费者的购物热情。

上半年不同层面已启动多场购物节，频次高、力度大、方式新颖，每一场都取得了不俗成绩。购物节为何这么火爆？今年的购物节又有哪些特别之处？

集中释放被抑制的消费

线下人山人海，线上抢售一空。刚刚过去的“五一”小长假，多家电商平台、线下实体商店抓住机会，推出多种促销活动，吸引消费者线下排队、线上“秒杀”。

以往购物节都是各大电商平台、各大线下百货商场主办，今年的购物节则迎来了一支闪亮的“国家队”。

4月28日，第二届“双品网购节”正式启动。在商务部等部门指导下，百余家电商企业上线“双品网购节”专场、专区，以直播带货、拼团秒杀、新品首发、以旧换新等多种形式，为消费者提供物美价廉的品质商品。

双开门冰箱、洗烘一体洗衣机、内嵌式洗碗机、55英寸大电视……忙着婚房装修的小黄趁着“五一”下单了不少家用电器。“之前因为疫情耽误了工期，刚刚定了装修方案，其实还没动工，但是听说今年网购节折扣力度格外大，就先把电器买了。”

据商务大数据测算，本次“双品网购节”共有超10万个品牌参与活动，交易额突破110亿元，带动全网销售约305亿元，同比增长38%以上。

5月4日，上海启动“五五购物节”，将横跨劳动节、儿童节、端午节等多个节日，从服装、电器到建材、汽车，覆盖全品类商品。

汽车此次加入了促销大军。购物节上，上汽集团旗下9大品牌为消费者准备了40多款新车，通过线上直播线下会场联动的形式，现金优惠、置换补贴、上牌补贴、免费保养、免费保险、定金膨胀、金融贴息……一系列促销活动令消费者跃跃欲试。

在“五五购物节”的有力带动下，目前上汽集团已在上海地区累积收获意向客户33062个，同比增长99.1%；获得订单3692个，同比增长85.1%。

不仅是汽车消费，整个上海地区消费都被“五五购物节”激活了。启动首日仅4分钟，上海地区消费支付额就突破了1亿元；启动24小时后，上海地区消费支付总额达156.8亿元。

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所所长董超对本报记者表示：“通过举办购物节，营造了良好的消费氛围，搭配政府和商家推出的购物优惠活动，鼓励消费者增加出门购物、就餐、旅游等活动，刺激短期被抑制、被冻结的消费释放，恢复消费稳定增长，培育壮大新的增长点、增长极。”

多种方式激活消费热情

今年的购物节有些特别——

上半年多数时间，各地的人们“宅”在家中。不出家门照样能“买买买”，网上购物节特别多、特别火。元旦、春节、妇女节、劳动节、儿童节、端午节……上半年的节日本身就比较密集，各大电商平台更是借机开发出了一个又一个的购物节，几乎每个月都有不同力度的促销活动。商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉表示，当前正是扩大消费的关键时期，举办网购节庆活动既能帮助受疫情影响的农产品销售，还能帮助外贸生产企业拓展内销渠道，对冲外需下滑影响，形成供需两旺的良性循环，推动经济高质量发展。

折扣力度特别大。以“双品网购节”为例，购物节期间，多家平台发放数额高达10亿甚至20亿元的消费补贴券；广西、河南、江西等多地也在网购节期间发放惠民电子消费券。商务部副部长王炳南在5月8日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，疫情发生以来，已有28个省区市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券达到190多亿元，实现了聚人气、增信心、提振消费的目标。

方式特别新颖。防疫期间，直播行业抓住发展机遇，直播带货成为新热点。4月28日，商务部携手阿里巴巴开启了国家部委的首场直播。“直播带货本身就是新鲜事儿，国家部委直播卖货更是闻所未闻！我觉得这种方式很新鲜，很能激发年轻人的消费热情。”小黄表示，在好奇心的驱使下她点进了直播间，离开的时候已经下了5单。据商务部数据显示，“五一”期间，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍。

“在全国加快复工复产的浪潮中，消费者积攒了数月的消费需求在疫情防控常态化的当下正有序释放。”小米集团副总裁卢伟冰表示，“五一”假期，人们纷纷走出家门，开启逛街吃饭和“买买买”模式，带动了小米全国线下门店在“五一”期间客流量环比大幅增长。

消费品质持续上台阶

频繁启动的购物节、多种多样的让利方式，持续不断地点燃着消费热情。不只是“买买买”，购物节立足拉动消费回补，同时着眼于固化和推广消费新模式。

上海市商务委主任华源表示，“五五购物节”不仅将是疫情影响下线上流量反哺实体经济的一次积极尝试，更将进一步顺应并固化疫情催生的消费新业态、新模式。“通过举办‘五五购物节’将疫情中催生出来的新型消费、升级消费以及新的消费理念、消费方式进行固化和推广，助力商家打造更多消费新场景新渠道，为消费者提供更加多元和便捷的消费选择。”

一组组数据背后，是消费需求、消费理念、消费方式的改变，更是消费升级大趋势的体现。

新的消费需求出现。健康需求明显增多，洗衣机、自动洗手机等除菌类智能产品成为新的热销产品。随着人们宅家时间变长，智能家居需求明显增长。小米数据显示，智能空调、智能门锁、智能风扇、智能音响、小米手表等品类销量同比增长超200%。此外，冰激凌机、奶茶机等厨房小家电销售额同比增长超300%，空气炸锅增长近900%，餐具消毒器增长超1500%……

消费品质更上一个台阶。在主打品牌消费、品质消费的“双品网购节”上，代表着消费升级方向的“小而美”产品成为亮点。阿里巴巴数据显示，“双品网购节”首日，反向定制模式商品同比增长288%。

消费方式发生变化。董超分析，今年一季度，社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19%。但是，与网络相关的消费新业态表现抢眼，一季度实物商品网上零售额同比增长5.9%，增速比1月份至2月份快2.9个百分点，网购已经成为拉动内需的重要方式。

“现在的数字只是刚刚开始。从淘宝直播间、各大商圈、街边小店等不断刷新纪录并向上跳跃的数字中，我们能看见上海‘五五购物节’促消费的巨大成效，看见新消费爆发的无限潜能。未来，阿里巴巴还将在5月和6月继续推出促消费实招，形成可持续的新消费增长点。”阿里巴巴相关负责人表示。

红红火火的购物节还将继续。记者了解到，即将到来的“六一”儿童节、端午节，线上线下都在摩拳擦掌，推出购物节；而已持续多年、受到消费者欢迎的“618购物节”“暑期清凉购物节”也将如期推出，把更多新品优品、大力度的优惠送到消费者面前。

(责编：李栋、毕磊)