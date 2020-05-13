5秒钟可充满1个标准游泳池 南水北调中线设计最大流量输水

近年来，南水北调中线水源地湖北省十堰市郧阳岛大力开展“生态乡村”生态建设，加大植树造林力度，呵护一泓清水。图为风景如画的郧阳岛。

杨显有摄（人民视觉）

本报电 （记者王浩）420立方米每秒！在南水北调中线起点，长江水通过丹江口水库，穿越闸门，欢腾北上。5月9日，中线工程首次以设计最大流量420立方米每秒进行输水，以这个流量计算，5秒钟即可充满1个标准游泳池。这标志着南水北调中线工程在输水能力和效益发挥上得到了巨大提升。

中线工程建成通水以来运行稳定，经受住了设计标准流量350立方米每秒以及汛期、冰期输水的考验。截至5月9日，中线工程累计向河南、河北、天津、北京平稳输水290亿立方米，成为沿线24座城市供水的生命线。2017年至2020年，中线工程连续4年利用丹江口水库汛期富余水量，实施向沿线河湖生态补水，目前累计生态补水达34.92亿立方米，华北地区地下水资源得到涵养修复，局部地下水水位止跌回升，生态补水区域周边地下水水位回升更为明显。

今年入春以来丹江口水库来水情况较好，随着汛期来临，迫切需要腾库迎汛。水利部决定实施中线工程加大流量输水工作。从4月29日开始，逐步调增陶岔渠首输水流量，加大流量输水过程预计持续到6月中旬。加大流量输水期间，南水北调中线建管局严格落实巡视巡查、安全保障、应急处置等工作，24小时不间断巡渠查险，明确巡查重点渠段、重要风险部位，高度关注安全监测与技术保障，强化安全监测自动化系统运维，确保工程安全平稳运行。

“从世界各国大型调水工程运行的规律看，大型调水工程达到设计输水流量一般需要一个较长的时间，超大型跨流域调水工程所需要的时间更长，中线工程在第6个调水年度就实现这一目标，是对工程建设质量和运行管理水平的重要考验。”南水北调中线干线工程建设管理局总工程师程德虎介绍。

记者了解到，南水北调中线通水后，持续为特大城市输水。以天津为例，截至5月3日，南水北调中线天津干线工程累计向天津市引调长江水50亿立方米，相当于350个西湖、3.5个于桥水库的水量。供水范围覆盖天津市14个行政区，近千万人受益。南水北调水已经成为天津市的主力水源，天津干线实现1900多天连续不间断安全供水，水质稳定达标。目前工程已进入第6个调水年度，向天津市供水量呈逐年提高趋势。

(责编：李栋、毕磊)