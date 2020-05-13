“中国企业社会责任领先指数”技术报告

“中国企业社会责任领先指数”是在中国品牌发展指数整体研究框架基础上，从企业社会责任治理能力和社会责任综合认可水平的双向维度，参考ISO26000:2010《社会责任指南》、GB/T36000—2015《社会责任指南》等社会责任标准的原则和实践经验，对中国品牌发展指数全样本企业社会责任创建绩效水平进行的评价。

一、指数基期和企业样本

首期数据监测为2019年1月1日至2020年4月30日，评价样本为2019年度中国品牌发展指数全样本企业。

二、指标体系

由六大能力性评价指标和综合认可度评价构成以“6+X”评价指标体系。其中能力性指标分别设有13个二级指标和34个三级指标。

（一）能力性评价指标

“国家贡献”指标：体现企业对国家和区域重大政策的积极响应程度和对公益慈善活动的贡献程度。

“社会贡献”指标：从促进就业、性别平等和消费者保护维度客观反映企业贡献程度。

“经济贡献”指标：从企业的纳税额度、税务评级等指标客观反映企业在推动社会经济发展中的贡献程度。

“环境贡献”指标：从企业的环境事故、处罚次数和金额等指标衡量企业的环保合规情况，客观反映企业对促进环境发展的贡献程度。

“行业贡献”指标：从企业的科技创新、公平竞争和标准制定等方面客观反映企业对行业发展做出的贡献程度。

“公司治理贡献”指标：从投资者权益和劳资关系等维度客观反映企业在公司治理规范、员工权益保障等方面的贡献程度。

（二）综合认可度评价指标

“X—综合认可度评价”是表示公众舆论和专家等社会各界对企业履行社会责任状况的主观评价和接受程度。

三、指数运算

第一，综合运用大数据挖掘和分析工具，在对13个二级指标和34个三级指标数据进行无量纲化处理基础上，赋权加总形成6个能力性指数。

第二，利用自然语言处理、数据挖掘等技术手段，结合当期社会责任重大主题和议题，建立当期社会责任关键词语料库，从6个指标方向对样本企业的社会责任行为的认可度进行情感分析。

第三，基于年度社会责任重大主题和议题，建立专家评价指标系统，组织多行业背景专家对样本企业社会责任行为进行量化评价，以客观反映企业社会责任水平为标准，在大数据评价基础上引入专家评价进行校正和优化。

第四，领先性指数以100为界，指数高于100表示企业社会责任治理能力和综合认可度居于当期领先水平。

（技术报告作者：孙瑞、陈沁、孔清溪、吴翌琳、吕艳丹、宋科、刘红伟、刚健华、张典 数据支持单位：成都数联铭品科技有限公司）

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《 人民日报 》（ 2020年05月13日 13 版）

(责编：杨曦、李栋)