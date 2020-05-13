树立企业尽责担当新标尺

新冠肺炎疫情发生以来，人民日报中国品牌发展指数对中国品牌发展状况进行了持续观测，季度数据呈现缓降后跃升的V型波动，真实反映出市场变化的态势和品牌经济引领、支撑和先导的韧性特质。

为了深入分析中国企业社会责任的时代变化特征，进一步引导中国品牌积极响应国家战略和社会总体需求，人民日报中国品牌发展研究院对中国品牌发展指数全样本企业进行了社会责任领先指数评价。

一、中国企业社会责任的时代内涵

坚定构建人类命运共同体主张，全面贯彻新发展理念，积极融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”总体布局，全面推动企业社会责任战略引领，着力提升企业竞争力和生命力，正在成为中国企业社会责任的时代内涵。

第一，践行社会责任需要坚定构建人类命运共同体主张。实现中华民族的伟大复兴是中国企业的共同使命和责任，这个过程不仅惠及中国，更是泽被世界，是合作共赢而不是零和博弈。我们不能仅仅满足于提供优秀的产品和服务，更要在为世界更美好、为人类更幸福、为破解人类面临的共同难题提供中国方案、作出中国贡献。疫情防控中，中国企业更是体现出“全球担当”，积极向有关国家和地区提供力所能及的支援，各国企业在疫情防控、物资供应和科研等方面的合作前所未有地紧密。

第二，践行社会责任需要贯彻新发展理念。企业社会责任建设和企业经营发展不是割裂矛盾的，践行社会责任应融合在企业发展的总体战略中，要自觉贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，进一步立足核心主业，重视多元融合，强调务实创新；进一步构建发展生态，强化增长亮点，突出协调发展；进一步促进绿色发展，打造发展引擎，实现动能转化；进一步拓展开放空间，聚焦全球市场，促进高效履责；进一步贯彻共享理念，共建责任平台，实现价值普惠。

第三，践行社会责任需要融入“五位一体”总体布局。统筹推进“五位一体”总体布局，中国企业以责任引领发展，助力企业在总体布局中持续优化、不断提升。以促进高质量发展体现社会责任的经济贡献；以积极参与中国特色社会主义建设体现社会责任的政治贡献；以彰显社会主义核心价值观体现社会责任的文化贡献；以构建诚信守法、协同治理、稳定经营的亲清政商关系体现社会责任的社会贡献；以坚持社会主义生态文明观、打好污染防治攻坚战，构建和谐发展新格局体现社会责任的生态文明贡献。

第四，践行社会责任需要全面推动企业社会责任战略引领，着力提升企业竞争力和生命力。全面推动企业社会责任战略引领，提高企业社会责任治理能力，要以提升企业核心竞争力和打造旺盛生命力为发展重点，体现了企业与社会共生发展的生态理念。

二、中国企业社会责任的发展趋势

当前，中国企业社会责任发展正在从议题丰富向内涵升级转变，彰显了中国传统文化中的企业社会责任思想和独具特色的制度优势。

第一，企业战略履责认识更强，重视社会责任与国家战略的统一。越来越多的中国企业将社会责任的任务和议题聚焦到经济社会发展的重大战略议题上来，传统的企业社会责任行为正在被专业化、品牌化、价值化的系统行为所替代，公众、媒体、专家对企业在重大战略上的应对能力、执行效率、整体形象的舆情反馈保持了较高的一致性。

第二，企业主动履责意识更强，重视实现社会责任和商业运营的统一。越来越多的企业社会责任行为更加自觉，主动地利用企业在专业领域的优势资源，集中参与解决有关社会问题成为发展的趋势，在解决社会公共问题中拓展新的市场机会和增长空间，建立积极的政商关系、社企关系，更积极地融入所在社区或社群系统成为其重要的发展战略。

第三，企业系统履责能力更强，重视个体力量和系统力量的统一。越来越多的企业认识到，面对突发性、复杂性挑战，个体力量和单一手段难以奏效，而现有应急管理系统更需要建立一个资源互补、高效协同、跨界合作的社会责任支撑体系。疫情防控期间，涌现出以行业协会牵头的复工复产协作联盟，以核心企业为主导的、以价值链为基础的企业社会责任协作体，以网络平台为基础、提供临时性就业岗位供需平台，都是系统化解决重大社会公共问题的创新模式和有益尝试。

第四，企业常态履责需求更强，重视内化于心与外化于行的统一。随着疫情防控常态化措施与企业日常经营日益紧密结合，越来越多的企业意识到社会责任常态化对企业经营发展的积极作用，企业对推进社会责任常态化、全员化的制度需求、技术需求更加强烈，实现企业社会责任和经营发展并行，成为更多企业未来发展的重要课题。

三、中国企业社会责任领先指数分析

依托海量数据和科学的分析工具，中国企业社会责任领先指数从国家贡献、社会贡献、经济贡献、环境贡献、行业贡献和公司治理贡献等6个方面对企业的社会责任行为进行了能力性评价，并从品牌创建的维度对企业社会综合认可度进行了绩效分析，创新开发了“6+X”评价模型，形成2019—2020年度中国企业社会责任领先指数。综合评价结果，2019—2020年度共有60家企业进入中国企业社会责任领先榜，综合呈现以下三方面特征。

第一，不同所有制企业的社会责任领先程度保持均衡发展态势。本期领先指数上榜企业中，国有企业与民营企业总量比为1.2∶1，平均分值比为1.008∶1，领先性表现较为均衡。从指数结构上看，虽然国有企业社会责任综合认可度上表现略高，一定程度上反映民营企业的社会责任建设在响应国家战略与社会需求方面还需进一步改善和优化。

第二，服务民生是企业承担社会责任最集中领域。中国企业社会责任领先指数上榜企业主要分布在与民生相关领域，金融、电子商务、互联网、能源、家电、酒业、汽车、综合地产、信息通信、食品制造等领域保持较大领先优势，而由于疫情防控的特殊性，本期指数中物流运输、综合商业等领域也展现出较强的领先性。

第三，企业社会责任的行业差异明显。在总量基础上，金融、互联网、能源、综合地产、家电等行业的企业社会责任指数较高，其中金融、综合地产、互联网、能源行业的能力建设水平较高，电子商务、能源、综合地产、食品制造等行业的综合认可度较高，从主要行业的企业社会责任建设绩效比来看，能源、电子商务、综合地产、食品制造行业的建设水平居于领先地位。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 13 版）

(责编：杨曦、李栋)