国开行深圳分行与微众银行合作转贷款业务 支持小微企业

记者从微众银行获悉，5月12日下午，在深圳银保监局的指导和推动下，国家开发银行深圳市分行（简称“国开行深圳分行”）与深圳前海微众银行股份有限公司（简称“微众银行”）在深圳举行签约仪式，双方就以转贷款方式支持小微企业项目达成合作。国开行深圳分行行长张华国、微众银行行长李南青等双方领导出席了签约仪式。

国开行深圳分行行长张华国与微众银行行长李南青。

据了解，此次转贷款合作金额共计20亿元，用于微众银行向小微企业发放贷款（包括“微业贷”等产品），预计覆盖6000家小微企业，用于缓解小微企业融资难、融资贵问题。

“转贷款”是强化金融支持中小微企业的创新同业合作模式，是提升金融服务小微企业质效的有效手段。3月26日，银保监会发布了《中国银保监会办公厅关于加强产业链协同复工复产金融服务的通知》（银保监办〔2020〕28号），明确鼓励“主要依靠互联网运营的银行可运用大数据风控技术加强对产业链上民营小微企业线上贷款支持，鼓励大中型银行、政策性银行按照市场化、法治化原则加强与此类银行的业务合作。”

对此，微众银行高效推进与政策性银行的合作，发挥金融科技和普惠金融领域优势，向符合条件的小微、外贸、三农企业提供融资，助力复工复产。

据悉，国开行深圳分行与微众银行的首批贷款业务已于4月17日快速落地，首批合作金额4亿元，覆盖约1000家中小微企业。

国开行深圳分行行长张华国表示，开发银行将与微众银行深入开展转贷款合作，将国开行的融资优势、产业客户优势与互联网银行的信息技术、科技优势有机结合，提升转贷金融服务覆盖率。同时，加强供应链金融合作，依靠互联网银行大数据风控技术，加强对产业链上民营小微企业线上贷款支持，进一步拓宽小微企业融资渠道，降低小微企业贷款成本。

微众银行行长李南青表示，国家与监管机构鼓励政策性银行、商业银行与互联网银行展开业务合作，这是在疫情特殊期间鼓励非接触式金融服务，也是对线上贷款业务模式的充分认可。互联网银行可与政策性银行优势叠加、能力互补，有助于进一步扩大金融服务实体经济的杠杆效应，覆盖更多需要融资服务的小微企业。从长远来看，这种模式具有较大的挖掘空间，比如拓展联合贷款、助贷、产业链等合作方式，共同探索降低小微企业融资成本和支持实体经济发展的新路径。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、杨曦)