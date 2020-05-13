专家解读:“新基建”对农村电商物流发展带来哪些影响？

人民网北京5月13日电（记者夏晓伦）近年来，电子商务在农村快速发展，有效促进农产品上行和工业品下行，也促进了农村电商物流业的发展。4月24日，人民网发布了《中国农村电商物流发展报告》，引发热议。“新基建”的推进会对农村物流业产生怎样的影响？对此，人民网记者专访了报告执笔人，中国农业大学经济管理学院教授吕建军，对中国农村电商物流发展进行深度分析。

农村物流业“新基建”有望促进乡村经济产生新动能

吕建军认为，在农村居民收入增长、电子商务消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。同时，数字经济快速发展将为农业产业发展带来巨大活力，正成为农村经济增长的新动能，成为撬动我国农村经济的新杠杆，农村数字经济也促使农业与其他产业的深入融合发展。

农村电子商务是农村数字经济的重要组成部分，已成为农业增效、农民增收和农村繁荣的新亮点，有效促进农产品上行和工业品下行，在引领城乡消费内需、重塑产业结构及促进城乡协调发展方面起到了重要作用。不断壮大的农村电子商务主体，有效激发了农村的物流需求，为农村电子商务物流发展创造了市场基础。

整体来看，我国农村电商发展仍处于快速增长和扩张期，为行业发展的成长期。现有农村市场有待继续开发，农村电商市场规模将会进一步增加，对农村经济发展的贡献度会持续上升。

近年来，随着电子商务与物流协同发展的逐步深入，不仅促进了农村电子商务快速发展，同时也推动了物流的转型升级。随着农村网民数量的增多和网络购物、移动电商的普及，农村电商网络零售额和农产品网络零售额呈现快速增长的态势，与之对应的农村电商物流迎来了发展的良机。农村电商物流不断加快“工业品下乡、农产品进城”的趋势，也为农产品生产及销售提供了纽带性支持，在精准脱贫、乡村振兴和提升农业竞争力等方面，发挥着越来越重要的作用。据国家邮政局统计，目前，农村地区年收投快件量达到120亿件，电商带动农产品进城和工业品下乡总销售额超过7000亿元。

在各级政府的高度重视下，我国农村地区已经初步具备了电商物流发展所需的软硬件基础设施，包括农村交通基础设施、网络基础设施和农村信息服务体系等，为农村地区电子商务发展提供了基础和保障。

随着我国电子商务发展模式日趋成熟，电子商务与物流协同发展不断加深，电商物流仍然是物流细分领域中较为活跃的领域之一。大数据、云计算、人工智能等为电商物流创造了更为丰富的应用场景，不仅催生了新的电商业态，也推动物流服务走向供应链重构，加速物流业持续发展。

基于现代信息技术的“新基建”将重构农业生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，催生新技术、新产品、新产业，并加速农村电商发展，物流行业也将迎来新的机遇。

电商物流“新基建”将促进智能供应链继续向乡村下沉

数字化和智能化是电商物流发展的必然趋势，从长远来看，电商物流企业未来将会在普及信息技术和数字化的基础上进行物流业务、路径和节点的优化，实现资源的有效配置和共享，提升资源的利用效率和管理效率，降低运作成本，同时还可以提升上下游企业、横向相关企业的嵌入能力，使信息技术和数字经济在电子商务供应链整合中充分发挥作用。

“新基建”将构建智能供应链继续下沉的良好基础，有望对农村电商物流供应链进行重构，由传统龙头企业控制供应链进行渠道控制向电子商务企业控制的供应链进行上中下游协同一体化转变，从而创造农业产业新增值。在技术创新驱动下，农村电商物流供应链将会实现平台化与集成化运营，实现规模化与柔性化结合的运作方式，形成新的供应链组织形态。

从具体业务实施角度分析，在大数据时代的背景下，物流产业催生出了多种的新型产业机会，这得益于技术的创新及互联网基础架构、云技术的成熟发展。在大数据的协助下，物流商机、现代化水平、管理水平及服务水平都将得到提升。

关于此次新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情给电商物流发展带来的影响，吕建军认为，突如其来的新冠疫情使传统线下流通受到冲击，主流电商平台统筹调度运力，以智能供应链下沉的模式，带动了特殊时期的物流保障工作。作为“新基建”服务经济发展和社会民生的重要一部分，智能供应链将在智慧农业、产业带动、扶贫脱贫以及物流普惠上发挥基础性作用。新型冠状病毒肺炎疫情倒逼了电商物流智能化转型，促进电商物流企业提升其服务能力，深化供应链服务能力的协同发展，电商物流整体供应链的自动智能化水平将得以提升。这就要求电商物流企业持续强化自动智能化技术投入，向“科技型”物流企业转型，构建智能化、自动化和可视化供应链运作服务体系。

关于电商物流企业应如何利用“新基建”构建从生产到消费的柔性网络智慧物流。物流企业在未来的网络部署中应该打破碎片化，推动物流节点的多功能性和多业务兼容能力，加强运力部署的弹性，构建整体连接、局部可调整的柔性网络。同时，利用5G应用场景，通过大数据和人工智能等技术实现柔性网络的智能化，如智能构建仓储体系、智能规划路线方案、智能计划订单采购、智能调度物流资源等，降低物流成本，提升时效性。

另外，疫情期间对“无接触”配送模式的需求，提升了智能快递柜使用率，促使企业加快了配送机器人、无人机等的研发与应用。未来“无接触”配送的发展趋势，将丰富最后一公里的功能和商业模式，带来更多应用场景。“无接触”配送对末端最后一公里场景的改造，增强客户粘性和丰富物流末端生态。

农村电商物流纵向多样化发展将促进乡村生活富裕化

随着农村电商物流的发展，连接农户、经纪人和其他乡村资源的各类电商企业也如雨后春笋般发展起来。这种连接乡村农户共建农村生态的电商企业的出现和发展，给乡村和农户注入了新的思维和动能。农户们充分发挥主观创造能力，通过引入竞争机制来激发活力，在不同乡镇的优势基础上形成差异化、层级化格局，在区域、全国甚至世界范围内形成竞争有序、互通有无和共促繁荣的格局。这一新型集体组织方式具有交易成本低、组织管理扁平化、时间地点无限制等优势，不但能形成组织优势还能融入竞争因素，在未来组织农户形成纵向一体化的竞争中具有较大的优势。

在生产层面，农户将会被各种各样的农村生态电商组织起来。在融入生态电商的同时，农户依然能够依据平台市场信息做出个人决策，不断发挥个人创造能动性，从而使生态组织充满活力和竞争力。另外，农户借助生态电商优势，通过整合各方资源，可以形成农村特色的品牌化产品，以极低的成本建设一村一品，同时借助生态电商的组织资源创建村庄服务站，开展标准化的包装、检验和分拣等，并利用县内物流传递至县城电子商务配送中心，开展第二次等级标准化分拣和复检，再在第三方物流的基础上迅速进入地级市分包中心以实现三次抽检，最后通过地级市区域物流实现社区、实体店配送。消费者的购买渠道呈现多订单多站点消费的特点，农村到城市餐桌间实现了无缝衔接。这种实现农户组织纵向化的生态电商不仅可以使乡村百姓增加收入，还能让城市居民对餐桌上的食品安全放心。

同时，目前农村电子商务物流仍存在一些问题，客观上阻碍了农货上行电子商务发展。

首先，农业生产分散性、规模小和季节性等特点，使得农村电商物流成本远高于城市物流成本，农村电商物流在农村区域需要的配送时间比较长，对物流需求的波动性也比较大。同时，农村交通基础设施相对薄弱，农村物流具有个体规模小、分散性强、专业化和组织化程度低等特点。

其次，由于农产品自身具有易腐性，我国农村冷链物流管理能力不高、冷链物流基础设施薄弱，同时冷链物流基础设施没有充分盘活优化利用，农产品物流相对于美欧日等国家具有明显的高消耗性，水果、蔬菜在采摘、运输、仓储等环节上的损失率在25%-30%，进一步增加了物流成本。

第三，农村电商物流涉及农产品、农资和农户日常生活用品等产品，由于我国农业生产方式、农产品品类等的多样性，业务操作复杂程度高，业务主体之间关系错综复杂等特点，农村电商物流标准化和规范化程度低，无法形成从生产到零售的供应链协调管理。

最后，农村电商物流发展存在着无序性和创新不足，管理制度简单复制城市电商物流，对农村生产生活习性考虑不足。如电商物流企业在村镇网点实施“以罚代管”，这种机制在农村电商物流快递单子较少和不易提供证据条件下，容易使快递职工得不到应有报酬，激励不足，惩罚有余，乡镇快递从业人员积极性不高。

(责编：夏晓伦、连品洁)