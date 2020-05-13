人民网>>财经

民航局：截至4月底全国运输航空持续安全飞行超8000万小时

2020年05月13日12:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰） 5月13日，中国民用航空局召开新闻发布会，民航局航空安全办公室主任熊杰在发布会上通报了今年4月份全国民航安全生产运行情况。

熊杰指出，4月份，全行业完成运输航空飞行42.2万小时，未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持平稳态势。截至4月底，全国运输航空持续安全飞行116个月、8287万小时。

熊杰指出，4月份，民航主要生产指标同比降幅较上月均有所收窄。其中，共完成运输总周转量39.5亿吨公里，同比下降62.4%，降幅较上月收窄1.0个百分点；完成旅客运输量1671.5万人次，同比下降68.5%，降幅较上月收窄3.2个百分点；完成货邮运输量48.4万吨，同比下降19.4%，降幅较上月收窄3.9个百分点，全货机货运量继续保持较快增长，共完成23.7万吨，同比增长31.1%。

熊杰表示，4月份共保障各类飞行20.87万班，日均6958班，日均同比下降56.9%，日均环比上升6.47%。全国航班正常率为97.63%。

熊杰进一步指出，随着我国疫情防控工作转入常态化，民航全行业坚持在常态化疫情防控中做好安全工作。组织开展了“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”宣传教育和“抓作风、强三基、守底线”安全整顿活动，进一步加强了关键岗位人员安全教育，推动了安全责任落实，增强了风险防范意识，促进了从业人员依法依规做好安全生产工作，确保了行业安全运行平稳可控，为疫情防控、复工复产和经济社会发展创造了良好的安全环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved