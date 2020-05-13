民航局：截至4月底全国运输航空持续安全飞行超8000万小时

人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰） 5月13日，中国民用航空局召开新闻发布会，民航局航空安全办公室主任熊杰在发布会上通报了今年4月份全国民航安全生产运行情况。
熊杰指出，4月份，全行业完成运输航空飞行42.2万小时，未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持平稳态势。截至4月底，全国运输航空持续安全飞行116个月、8287万小时。
熊杰指出，4月份，民航主要生产指标同比降幅较上月均有所收窄。其中，共完成运输总周转量39.5亿吨公里，同比下降62.4%，降幅较上月收窄1.0个百分点；完成旅客运输量1671.5万人次，同比下降68.5%，降幅较上月收窄3.2个百分点；完成货邮运输量48.4万吨，同比下降19.4%，降幅较上月收窄3.9个百分点，全货机货运量继续保持较快增长，共完成23.7万吨，同比增长31.1%。
熊杰表示，4月份共保障各类飞行20.87万班，日均6958班，日均同比下降56.9%，日均环比上升6.47%。全国航班正常率为97.63%。
熊杰进一步指出，随着我国疫情防控工作转入常态化，民航全行业坚持在常态化疫情防控中做好安全工作。组织开展了“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”宣传教育和“抓作风、强三基、守底线”安全整顿活动，进一步加强了关键岗位人员安全教育，推动了安全责任落实，增强了风险防范意识，促进了从业人员依法依规做好安全生产工作，确保了行业安全运行平稳可控，为疫情防控、复工复产和经济社会发展创造了良好的安全环境。
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