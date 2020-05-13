民航局：各航司均可同时在北京两场运营货运航线

人民网北京5月13日电 （记者乔雪峰）为了提高我国航空货运能力，增强我国物流行业国际竞争力，民航局在充分征求行业内外相关单位意见的基础上，于近期印发了《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》。

5月13日，中国民用航空局召开新闻发布会，民航局运输司二级巡视员靳军号在发布会上表示，《通知》坚持问题导向、目标导向，针对货运航空在日常运行中存在的难点、痛点和堵点，通过简化程序、放开限制、分类管理、精准调控等措施，减少了审批环节、提升了审批效率，对各航空公司灵活、高效地安排货运航班计划，着力提升国内和国际航空物流运力发挥出明显的促进作用。

放宽北京“一市两场”货运航线运营安排

2018年民航局发布了《北京大兴国际机场转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案》，要求除中国邮政航空可在北京首都国际机场和北京大兴国际机场同时运行外，其他航空公司只能在两场中任选其一。

结合大兴机场的实际投运情况，经综合评估北京两场的保障能力和当前货运物流发展需要，《通知》中明确放开了北京两场的货运航线运营限制，此后各航司均可同时在北京两场运营货运航线。

简化国内货运航线经营许可的颁发程序

《通知》明确，今后将不再对单一的具体国内货运航线实施经营许可，而是将国内货运航线许可证合并，对航空公司来讲，意味着只须申请一次许可，获准后即可运营所有国内货运航线。

简化国际货运航线经营许可的颁发程序

在符合双边协定的基础上, 民航局针对涉及不限货运指定承运人数量和运力额度的国家、地区和境外航点的国际货运航线实行清单制管理，制定并及时更新航线目录（目前包含至美国等26个国家、地区的航线）。航空公司仅须申请一次许可，获准后即可运营目录内所有的国际货运航线。

实施负面清单管理 简化航班计划审核程序

《通知》针对日常工作中少部分因安全、空防、航班正常等原因被采取限制措施的航线航班，明确要整合建立“货运航线航班限制清单”，实施负面清单管理。对于所有不在“限制清单”范围内的货运航线航班，航空公司均可在国内航班执行3日前、国际航班执行1日前，将航班计划录入“中国民航航线航班管理系统”，航班计划数据将通过系统互联，自动共享至运行监控中心“民用航空预先飞行计划管理系统”，从而大幅度提升审核效率。

对货邮航班时刻与客运航班时刻实施差异化的管理

《通知》明确，通过对货邮航班时刻实施差异化的管理措施，更好的满足货邮运输发展需要。具体包括全国机场零时至六时之间新增的货邮飞行时刻，增量另计，不计入控总量范围；航班时刻主协调和辅协调机场，晚22时至次日8时，遵照客货同等对待的原则协调配置货邮飞行航班时刻；非时刻协调机场以及航空货邮枢纽集散的时刻协调机场，全天24小时，遵照客货同等对待的原则协调配置货邮飞行航班时刻。同时，民航局将严格执行时刻执行率的考核，确保航班时刻得到有效使用。

提升航线航班监管信息化水平

《通知》明确关于货运航线航班的相关信息可通过“中国民航航线航班管理系统”和“民用航空预先飞行计划管理系统”获取，在简化货运航线经审批手续的同时，继续保障民航各级行业管理部门对货运航线航班实施精准监管。

《通知》发布后，运输司第一时间向各航空公司和各地区管理局进行了政策解读，并分别下发了《关于简化国内货运航线航班许可程序的通知》和《关于简化国际货运航线许可审批的通知》，明确了具体流程和工作要求。目前我们正抓紧为各航空公司换发货运航线经营许可，落实各项便利化政策。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)