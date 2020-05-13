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中国制造迎来黄金五月 10天内2亿拼多多用户人均拼购2单国货

2020年05月13日16:11  来源：证券日报网
 

　　 “国货真香”引领5月消费潮。日前，来自拼多多的数据显示，5月1日至10日，拼多多“美好生活·中国造”专区在10天内迎来了2亿人下单，近4亿人参与，总计为中国制造的商品创造了近百亿销售额。

　　 其间，各产业带、各地市县长、明星、产业带头人和本地企业家做客拼多多店铺直播间，开启“美好生活直播节”，以直播方式向消费者介绍中国制造优质好物，覆盖家居、日用、百货、食品生鲜、服装、手机数码等多个品类。

　　 市县长、文体明星、车间主任组团代言

　　 在山东章丘，数名铁匠拿着铁锤，“哐哐哐哐”地一锤一锤敲向铮亮的锅底；在山东烟台，自动化传送带上，葡萄酒被机器灌到整齐划一的酒瓶“队列”中；在广东深圳，消费者走进知名国货电视机工厂JVC，了解到原来这就是大多数品牌电视机背后真正的制造工厂；在广东揭阳，消费者看到布料、裁剪、缝制、烫压的全过程，了解其实零售售价149元的T恤可以11.9元搞定。

　　 “很多消费者对于国产品牌还有疑虑，看到我们的车间，我们代工过的品牌，看到我们的市县长也来了，就立刻下单了。”一位产业带企业负责人表示，通过拼多多一系列国货相关的促销、推广活动，与平台消费者建立了信任，“一开始让我们做广告宣传很困难，但在拼多多直播间里，我们一说曾经为哪些国外品牌代工，消费者马上就明白了”，“整个活动期间粉丝涨了2倍”。

　　 拼多多产业带计划负责人王梦家表示，从4月开始，通过平台数据可以明显看到，消费者的观念逐渐从“进口才是好东西”转为“国货真香”。特别是今年2月以来，越来越多的产业带优质产能发力内销市场，与新电商平台进行深度合作，调整产品结构、定价以更好地满足消费者需求，平台国货出现了供给、需求同步增长的现象。

　　 “通过逛工厂，明星、市县长、行业领头人带货等创新直播方式，消费者对国货有了更深的了解，真实感受到中国制造的魅力，也就建立了信任，破除了‘便宜没好货’的偏见。”王梦家表示。

　　 据平台统计，整个大促活动累计开启了近万场直播。很多消费者第一次在直播间内近距离接触了国产好货。

　　 “产业带新品牌塑造，促销活动，明星、网红带货都是手段，核心是要为店铺留下品牌发展的核心资产——粉丝”，拼多多新消费研究院研究员范日召认为，基于与粉丝持续、稳定的互动，产业带新品牌能够以活动引入的粉丝作为基础，通过拼购、直播红包、拼小圈等社交电商产品，持续低成本地裂变出新的潜在消费者。

　　 新电商凸显制造企业优势 国货赛道弯道超车

　　 过去一年，拼多多走访了中国超过60个产业带，发现产业带企业都有心为中国消费者生产“高性价比”的商品，但是由于传统品牌塑造逻辑的高门槛、传统商品流通的渠道限制和传统电商高成本等方面的限制，导致这一愿望仅有少数人能够实现。

　　 据王梦家介绍，拼多多的一系列直播活动、大促玩法将有效消除消费者与产业带企业之间的信息屏障，在新电商、新消费时代的逻辑下，有效帮助中国产业带好货培育新品牌。

　　 自复工以来，中国各大优势产业集群纷纷组团登陆拼多多，为平台近6亿消费者带来平价好货。拼多多也持续采取多项措施，助力产业带企业的升级转型和品牌塑造，通过市县长参与的“产业带复工大联播”，拼多多走入一系列优质产业带，将电商直播、拼购、秒杀万人团等新电商创新营销模式赋能产业带企业，帮助产业带企业尽快恢复生产恢复销售，转危为机，在后疫情时代实现升级转型。

　　 目前，宁波、青岛、泉州、东莞等产业带聚集的发达城市已经与拼多多签订战略合作协议，根据合作协议，拼多多将持续在C2M定制化生产、电商人才培养、品牌打造等方面持续助力产业带企业发展，同时拼多多也将向产业带优质商家提供流量扶持、基于平台消费数据的营销、生产建议和驻点多多大学商学院等一系列扶植措施。

　　 “让中国人信任中国货，让中国人感受国货的性价比”，王梦家表示，未来拼多多也将持续通过将更多技术、消费、数据等方面的优势与产业带企业共享，为中国消费者提供更好的商品。

(责编：李栋、智班)
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