支付宝胡晓明呼吁：消费券应从短期手段转为长期政策杠杆

170个地市，累计发放190多亿，这是全国各地消费券发放的最新成绩单。百亿级的政府刺激政策之下，消费券杠杆效应究竟如何？后续这一政策该向何处去？

临近全国两会，多位全国政协委员5月13日参加人民政协报主办的云论坛，集中调研消费券情况。作为全国最主要的消费券发放平台，蚂蚁集团CEO胡晓明也参加了此次论坛。

3月份以来，全国有超过100个城市通过支付宝发放数字消费券，平均“杠杆效应”超过8倍，最高达到15倍也就是每1元支付宝消费券直接拉动8元消费。

与现金补贴和普通消费券不同的是，数字消费券通过支付宝实现定向支付，不仅大幅降低了发放和核销的成本，更能确保全部流入实体经济，精准拉动消费。

支付宝数据显示，数字消费券有效带动了量大面广的小店经济回暖。五一小长假，仅4月30日当天就有30多个城市同时在支付宝发放消费券。在消费券和五一小长假的双重刺激下，有800万小店今年的收入已全面超过去年同期。

对于消费券对小店经济的帮助，全国政协委员、中国证监会原主席肖钢非常认可，他进一步建议，今后消费券的重点应该放在帮扶小店，这对于稳住就业和民生有非常大的作用。建议针对小店，发小店专项消费券、定向消费券，精准扶持，额度不宜太大。

全国政协委员、中投公司原副董事长屠光绍也赞同这一观点。他认为，接下来消费券发放时间可以更长、力度更大，让更多消费券和小微企业受益，“我做了一个调研，消费券需要拼手速来抢，有些中老年人就不如年轻人抢的快。”

为此，胡晓明在现场呼吁，把消费券从短期的应急手段转为长期的政策杠杆，政府主导、平台运营、多方参与，让消费券成为下一步复工复产、拉动消费的核心措施。

对于胡晓明的呼吁，多位委员表示认同。全国政协委员、中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文委员建议，支付宝等互联网平台应该全面开放消费券产品和技术，在疫情常态化之后，行业、商家能够主动利用消费券这样的创新形式吸引顾客、拉动生意。

对于长期发放消费券，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼也特别提醒，消费券的发放要注意发放对象，体现公平正义，发放种类也要体现细分多样。全国政协委员、清华大学经济管理学院院长白重恩呼吁政府和互联网平台联合更多的学者进行广泛研究，帮助消费券的政策设计和制定。

胡晓明在最后透露，支付宝会把消费券作为长期的工作，推动中国消费的复苏、经济的增长。同时，支付宝也正在实践把中国数字经济包括消费券的做法分享到亚洲其他地区。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)