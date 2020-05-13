国家发改委等17部门联合发起“数字化转型伙伴行动”

人民网北5月13日电(许维娜)据国家发展改革委官方微信消息，5月13日，国家发展改革委联合有关部门、国家数字经济创新发展试验区、媒体单位，以及互联网平台、行业龙头企业、金融机构、科研院所、行业协会等145家单位，通过线上方式共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”（简称“伙伴行动”），旨在形成多方合力，推行普惠性“上云用数赋智”服务，培育数字经济新业态。

启动会上，伙伴行动联合发起单位共同发布《数字化转型伙伴行动倡议》，首批推出500余项面向中小微企业的服务举措，提供从信息对接、开放资源、能力扶持、软硬件支持、供应链支撑、咨询服务、专业培训到平台基地建设、整体解决方案、针对性金融支持、生态搭建等全方位、全链条服务。

伙伴行动指出，紧密围绕解决中小微企业“不会转、不能转、不敢转”问题，搭平台、聚合力、优服务，共同构建“政府引导-平台赋能-龙头引领-机构支撑-多元服务”的联动机制，加强跨部门、跨区域、跨行业以及供给需求、线上线下、产业链上下游协同，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数赋智”服务，形成“携手创新、共抗疫情、转型共赢”的数字化生态共同体。

各倡议联合发起单位将结合自身优势和基础，加强数字化转型共性解决方案研发，推出普惠性的数字化转型产品和服务，探索通过共享模式开放自身资源，联合打造一体化转型服务能力，共同营造公平健康的良性机制，支持中小微企业降低数字化转型成本、缩短转型周期、提高转型成功率。

(责编：许维娜、夏晓伦)