商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周下降1.7%

人民网北京5月13日电 （栗翘楚）记者今日从商务部获悉，据监测，上周（5月4日至10日）全国食用农产品市场价格比前一周下降1.7%，生产资料市场价格与前一周基本持平。
食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤4.26元，下降5.8%，其中大白菜、西红柿、茄子批发价格分别下降15.3%、14.4%和13.9%。肉类价格不同幅度回落，其中猪肉批发价格每公斤42元，比前一周下降2.4%；牛肉、羊肉批发价格分别下降0.1%和0.3%。禽产品价格小幅回落，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降1.6%和0.4%。粮油价格略有波动，其中大米、菜籽油批发价格比前一周分别下降0.2%和0.1%，花生油、面粉批发价格分别上涨0.4%和0.2%，豆油批发价格与前一周持平。水产品价格小幅上涨，其中草鱼、鲫鱼、大黄鱼批发价格分别上涨2.1%、1.8%和0.9%。6种水果平均批发价格上涨1.3%，其中柑橘、葡萄、西瓜批发价格分别上涨5.5%、4.5%和1%。
生产资料市场：基础化学原料价格以降为主，其中硫酸、纯碱、甲醇价格分别下降1.8%、1.3%和0.7%，聚丙烯价格上涨0.8%。煤炭价格小幅下降，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨549元、728元和895元，分别下降0.9%、0.4%和0.3%。化肥价格略有下降，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.3%和0.1%。成品油批发价稳中有降，其中95号汽油价格保持平稳，92号汽油、0号柴油价格分别下降0.2%和0.1%。橡胶价格小幅波动，其中合成橡胶价格上涨0.6%，天然橡胶价格下降0.3%。钢材价格小幅反弹，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢和槽钢价格分别为每吨3897元、3779元、3897元和3905元，分别上涨0.6%、0.5%、0.2%和0.1%。有色金属价格小幅上涨，其中锌、铝、铜价格分别上涨1.4%、0.9%和0.5%。
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