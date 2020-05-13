人民网>>财经

商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周下降1.7%

2020年05月13日18:15  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月13日电 （栗翘楚）记者今日从商务部获悉，据监测，上周（5月4日至10日）全国食用农产品市场价格比前一周下降1.7%，生产资料市场价格与前一周基本持平。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤4.26元，下降5.8%，其中大白菜、西红柿、茄子批发价格分别下降15.3%、14.4%和13.9%。肉类价格不同幅度回落，其中猪肉批发价格每公斤42元，比前一周下降2.4%；牛肉、羊肉批发价格分别下降0.1%和0.3%。禽产品价格小幅回落，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降1.6%和0.4%。粮油价格略有波动，其中大米、菜籽油批发价格比前一周分别下降0.2%和0.1%，花生油、面粉批发价格分别上涨0.4%和0.2%，豆油批发价格与前一周持平。水产品价格小幅上涨，其中草鱼、鲫鱼、大黄鱼批发价格分别上涨2.1%、1.8%和0.9%。6种水果平均批发价格上涨1.3%，其中柑橘、葡萄、西瓜批发价格分别上涨5.5%、4.5%和1%。

生产资料市场：基础化学原料价格以降为主，其中硫酸、纯碱、甲醇价格分别下降1.8%、1.3%和0.7%，聚丙烯价格上涨0.8%。煤炭价格小幅下降，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨549元、728元和895元，分别下降0.9%、0.4%和0.3%。化肥价格略有下降，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.3%和0.1%。成品油批发价稳中有降，其中95号汽油价格保持平稳，92号汽油、0号柴油价格分别下降0.2%和0.1%。橡胶价格小幅波动，其中合成橡胶价格上涨0.6%，天然橡胶价格下降0.3%。钢材价格小幅反弹，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢和槽钢价格分别为每吨3897元、3779元、3897元和3905元，分别上涨0.6%、0.5%、0.2%和0.1%。有色金属价格小幅上涨，其中锌、铝、铜价格分别上涨1.4%、0.9%和0.5%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved