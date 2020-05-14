央行引导金融机构加快推进数字化

本报北京5月13日电 （记者吴秋余）中国人民银行金融科技委员会2020年第一次会议近日在北京召开。会议提出，要贯彻落实《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，研究金融科技发展指标体系，认真做好动态监测和综合评估，引导金融机构加快推进数字化转型，持续增强科技应用能力，为健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系贡献力量。

会议强调，要强化监管科技应用实践，积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设，不断增强金融风险技防能力，提升监管专业性、统一性和穿透性，为坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战和复工复产工作贡献科技力量。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

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