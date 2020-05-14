内蒙古兴安盟敬业集团乌兰浩特钢铁有限责任公司的环保升级技改工程自3月份复工以来，在做好疫情科学防控和确保建设安全、工程质量的前提下，加快施工进度，优化施工组织，强化质量监督，按时按质推进项目建设，坚决把因疫情耽误的工期抢回来，确保项目早日投入运营。

图为5月12日，工人们在检查安装质量。

郑志宏摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

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