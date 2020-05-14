湖北出台25条措施优化营商环境

本报武汉5月13日电 （记者程远州）创新实现“云上选地、地等项目”，105个不动产登记窗口全部做到“一窗受理、集中联办”，土地出让金可延期或分期缴纳……记者从湖北省疫情防控指挥部5月13日举行的新闻发布会上获悉：湖北省人民政府近日出台25条措施优化营商环境，全力做好自然资源要素保障服务，加快经济社会恢复发展。

为保障项目尽早落地开工，湖北利用信息化手段，把全省已经合法审批可以直接使用的存量建设用地，在省自然资源厅门户网站上向社会公布，市、县制作“招商地图”，全部对外公开，意向投资者可以在网上完成查阅、选择、竞价、交易、签约全过程。目前，武汉运用“汉地云”平台，“云推介”地块279宗，总面积约13万亩。此外，还将企业开工所需办理的各种评价和控制指标等前置手续，提到供地之前全部办好，极大节省从拿地到开工的时间，实现项目审批“最多跑一次”，真正做到拿地即可开工。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

(责编：马昌、岳弘彬)