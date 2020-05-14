《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》印发

本报长春5月13日电 （记者李家鼎）经国务院批复，国家发改委日前印发《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》。

方案提出，示范区选址在吉林长春市区东北部，近期开发面积约36平方公里，远期总面积约210平方公里，将重点推动产业链协同合作，在信息技术产业、高端装备和智能制造、医药医疗和健康服务业、农业和中药材产业等方面加强两国合作。方案还提出，将实施更为便利的出入境措施，研究实施144小时过境免签政策，统一内外资人才中介机构投资者资质要求。

方案明确，将中韩（长春）国际合作示范区定位为吉林省乃至东北地区振兴发展新引擎、东北亚区域经济合作引领区和中韩全方位宽领域合作先行区，引领东北地区全面振兴全方位振兴、带动吉林省和东北地区对外开放并培育中韩经济合作新领域新动能。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

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