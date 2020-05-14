海拔最高的500千伏输电铁塔组立

施工人员欢庆铁塔组立作业胜利完成。
5月2日上午12时许，在海拔5357米的西藏日喀则拉孜县与定日县交界处的嘉措拉山顶，藏中与阿里电网联网工程4R053号世界最高500千伏输电铁塔成功组立，这刷新了中国在世界超高压电网建设领域的新纪录。此前，藏中电网联网工程创造和保持了海拔5259米组立铁塔的世界纪录。
阿里联网工程500千伏项目经理李海龙介绍，此次组立的世界海拔最高500千伏铁塔属阿里联网线路工程第4标段。该塔位从基础开挖到组塔完成历时50多天，塔材等现场物资采取马帮运输方式，组塔过程采用人工抱杆组立方式。该塔位周边还有连续66基输电铁塔均处于海拔5000米以上，恶劣的自然环境，坚硬的岩石基础，施工现场最大风力可达10级以上，施工最低温度零下20多℃，空气含氧稀薄，高原反应剧烈、人工降效严重，是阿里联网工程全线建设难度最大的区域之一。截至目前，全线共有参建人员上万名，铁塔组立累计完成1800多基，正在有序转入导线展放阶段。
阿里联网工程是国家电网继青藏联网工程、川藏联网工程和藏中联网工程之后，建设的第四个突破生命禁区、挑战生存极限的高海拔电网工程。线路全长1689公里，起于西藏中部的日喀则市，止于阿里地区的噶尔县，平均海拔4572米，3次跨越雅鲁藏布江，翻越5000米以上的孔唐拉姆山、马攸木拉山，沼泽地，部分区段为长距离无人少人区，人迹罕至；工程穿越高寒荒漠、高原草甸、高寒灌丛等不同生态系统，绿色施工要求高；工程沿线气候条件恶劣，含氧量仅为内地的50%-60%，平均气温0-5℃，最低气温达零下45℃。工程为此组建了组织、医疗、安全、工程技术、物资供应、后勤等保障体系。特别是在后勤和医疗保障方面，建立了预制舱式的标准化项目部，聘请专业团队提供坚强服务保障，建立了全线三级医疗体系和23个医疗站，同时借助地方医疗资源力量开辟了医疗保障绿色通道，形成2小时医疗保障覆盖圈。
“阿里联网工程计划明年上半年投运，届时将彻底结束阿里电网孤网运行历史，使西藏仲巴、萨嘎、吉隆、聂拉木、普兰、改则和措勤等7个县用上大网电，解决和改善沿线近38万农牧民的安全可靠用电问题，助力当地经济社会发展和各族群众脱贫奔小康。”阿里联网工程建设指挥部副指挥长洛桑达娃说。
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