一季度末普惠型小微企业贷款余额较年初增加7.6%

本报北京5月13日电 （记者屈信明、欧阳洁）银保监会近日发布一季度银行业保险业主要监管指标数据。一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额38.9万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额12.6万亿元，较年初增加7.6%；保险公司原保险保费收入1.7万亿元，同比增长2.3%。

数据显示，商业银行不良贷款有所上升。一季度末，商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元；商业银行不良贷款率1.91%，较上季末增加0.05个百分点。银行风险抵补能力较充足，一季度末商业银行贷款损失准备余额为4.8万亿元，较上季末增加2943亿元，拨备覆盖率为183.2%，较上季末下降2.88个百分点。

数据还显示，银行业和保险业总资产平稳增长。一季度末，我国银行业金融机构本外币资产302.4万亿元，同比增长9.5%，其中大型商业银行本外币资产124.0万亿元，占比41.0%，资产总额同比增长10.3%；保险公司总资产21.7万亿元，较年初增长5.6%，产险公司总资产较年初增长2.6%，人身险公司总资产较年初增长5.8%。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)