国家能源局:主要能源品种供应充足 多项举措保能源安全

本报北京5月13日电 （记者丁怡婷）保粮食能源安全是“六保”任务之一。记者近日从国家能源局获悉：疫情防控期间，国家能源局相继研究实施20多项具体举措，推动保障国家能源安全。目前能源行业基本实现全行业复工复产，主要能源品种供应充足。
保持开发生产力度方面，国家能源局积极应对国际油价下跌对油气产业造成的外部冲击影响，研究制定多元化供应保障策略，抓好国内油气勘探开发和稳产增产，加快天然气产供储销体系建设，加强油气储备能力建设。同时，大力发展风电、光伏等新能源产业，合理调整新增平价、竞价光伏发电项目的组织实施，增强行业健康持续发展能力。
排查隐患完善预案方面，开展水电站大坝等重点设施安全监察，保障电力系统安全稳定运行；加强油气管道完整性管理，保障油气管道运行畅通。全国能源系统运行形势总体良好、安全平稳，今年以来，未发生较大以上安全事故，事故起数低于去年同期水平。
加快重大工程建设方面，提升油气重大管道、储备调峰设施等规划建设水平，提升电力、油气等市政基础设施发展水平，大力培育新技术、新业态、新模式。
《 人民日报 》（ 2020年05月14日 10 版）
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