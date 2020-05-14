中消协：小区快递柜应按公共服务收费

本报讯（记者 张楠）丰巢快递柜近日宣布非会员包裹只可免费保存12小时，超过需收取0.5元/12小时的费用。快递柜到底该不该收取超时费引发热议。对此，中消协昨天建议，小区内的智能快递柜应纳入物业服务，就算超时，也应当参照公共服务价格管理方式来确定超时收费标准，不能简单通过市场化机制解决。
中消协提出，智能快件箱的设置是以消耗小区公共资源为代价，因而具有小区公共服务属性。去年10月1日实施的《智能快件箱寄递服务管理办法》就智能快件箱运营企业设置合理免费保管期限提出了相关要求。设立在小区内为消费者提供的智能快件箱服务，应当纳入小区物业服务业务范围，合理保管期限内，不应单独收取服务费用。对于确有需要超期限使用智能快件箱服务的，其收费标准宜参照公共服务价格管理方式确定，而不能简单通过市场化机制解决。
小区物业及智能快件箱运营者、快递企业、电商平台等应当一对一明确告知消费者免费保管期限以及服务收费标准等，并得到消费者同意。对于违反相关法律规定、侵害小区消费者合法权益和正当利益的，政府有关部门应当及时制止和查处。
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