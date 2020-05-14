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共享电单车赛道再燃战火 “钱景”远超共享单车？

孙奇茹

2020年05月14日08:03  来源：北京日报
 
原标题：共享电单车赛道再燃战火

共享单车战局落定，巨头们又将目光瞄准了电单车。不少二、三、四线城市的居民似乎在一夜之间发现，街头多了各色共享电单车、电助力车，一场争夺战已然打响。

电单车再迎巨头暗战

家住海南琼海市的覃雯发现，自己所在的城市最近出现了黄、蓝、绿三色的电动车。“这几天骑过松果的小黄和青桔的小青，准备再试试哈啰的小蓝。”

在大连、洛阳、银川等全国多个二、三、四线城市，市民们也发现一批名称不同、颜色各异的共享电单车突然走上街头。除了松果、芒果等电动车品牌，哈啰、青桔、美团几家共享出行巨头已纷纷加入。

在部分一线城市，电单车也再度开始试水。近日，经深圳市互联网租赁自行车规范管理工作联席会议审议同意，7.5万辆全新哈啰单车在近期登陆深圳，在深圳宝安区、龙华区、光明区投放。

“疫情原因，人们在中短途出行时选择公交、打车的少了，转而选择骑车，这催生了对电单车的新需求，也开始了新一轮的共享出行市场培育。”易观出行行业分析师孙乃悦说。

4月，滴滴旗下共享单车品牌青桔被传获10亿美元融资。据滴滴公布的未来三年战略显示，两轮车依旧将是未来滴滴发展的重点，而电单车是其今年重点发力方向之一。另有消息称，美团已经在本月下单了百万辆以上的共享电单车订单，合作制造方包括富士达和新日。

另一家共享出行平台哈啰在电单车领域则进展更快，从2017年推出电助力车至今年2月底，哈啰助力车已进入320座城市。

“钱景”远超共享单车？

与解决0到3公里出行需求的共享单车相比，电单车能够进一步扩大骑行者的活动半径，这为共享电单车播下了需求的种子。

实际上，此次并非巨头们首次集中涉足电单车。2017年，当摩拜、ofo、蜜蜂出行等平台试水电单车业务时，北京、上海等一线城市却相继发布文件，对共享电单车表态“暂不发展”或者“不鼓励发展”，紧接着郑州、杭州等二线主要城市也叫停共享电单车。在政策影响下，此后几年中国的电单车市场一直不温不火。

转机在去年开始萌发。2019年4月，被称为电动单车“新国标”的《电动自行车安全技术规范》正式实施，为互联网租赁电动自行车带来了新的发展土壤。

面对大众中短途出行的旺盛需求，符合规范、质量可靠、即行即用的互联网租赁电动自行车进入了视野。在武汉、昆明等二三线城市，共享电单车登记后可以上路、取消对共享电单车限制的政策相继推出。

“如果共享电单车有序发展起来，能帮助政府分担一部分原本由公共交通来承担的出行成本。”孙乃悦分析。

目前，共享电单车大多采用15分钟2元起的收费标准。有投资人粗略计算，如果业务发展顺利，每天电单车每辆车4到5单，初期就能盈亏平衡，一辆电单车大概十个月到一年就可以收回成本。

宁波市交通部门的一项统计数据显示，当地共享单车日均周转率只有13.29%，而共享电单车日均周转率接近340%。也就是说，投放1辆共享电单车相当于投超过20辆共享单车。哈啰出行数据也显示，在昆明，哈啰助力车每辆车的日均骑行次数在5次以上。

能否告别无序竞争？

疯狂投放新车、烧钱补贴用户、大量“僵尸”车无人处理……几年前共享单车大战的恶果，人们还记忆犹新。共享电单车成为巨头争相入局的新战场后，是否会带来烧钱、过量投放等无序竞争？

对此，多位行业分析人士都较为乐观。“经历共享单车大战后，留存下来的几家企业都已经积累了数年的精细化运维经验，加上与政府部门也已经有了前几年共享单车管理的长期磨合，行业大概率不会再重现之前的无序竞争。”孙乃悦分析认为。

“行业已经过了早期的粗放野蛮的打法，进入到依赖技术和效率，把这个生意做细、做精的良性循环中。”哈啰出行CEO杨磊说。

记者注意到，多家电单车品牌都需要在固定区域范围内还车，否则需要支付数十元的高价“调度费”，这在一定程度上遏制了用户的随意停放。

骑了没几分钟，电池电量就已经告急——前几年一些电单车品牌在一线城市试水时，还曾出现过这样的尴尬。杨磊透露，哈啰与电池巨头宁德时代共同研制的两轮车换电电池正陆续面市。过去，电动助力车主要通过车辆回库进行换电，而现在，一些城市的电单车开始基于新的换电网络、智能换电柜来换电，换电效率也快速提升。

(责编：李栋、毕磊)
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