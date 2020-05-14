避险情绪下降债基连跌一周 预计短期内市场利率下行难改

记者调查了解到，五一后，市场多只基金下跌，此前一直下跌的十年期国债的收益率在进入5月之后出现快速反弹。有业内人士分析，流动性宽松导致基础市场收益率全面下行，有机构为了获利出售持有的资产，导致资产价格进一步回落。
“从5月6日开始，买的债券基金一直下跌，已经跌了0.52%，之前赚的都跌没了。”投资者小张感到很困惑，为何收益本该相对稳定的债券型基金会出现连续下跌。
记者注意到，从五一节后到现在，债券基金的表现有点“反常”。数据显示，截至11日，5月以来，除了QDII基金外，债券型基金跌幅居前。
有363只债券型基金（初始基金）区间跌幅超过0.5%，其中国金惠安利率债、银河泰利、南方7-10年国开债、鹏华9-10年利率债、易方达7-10年国开行和华安中债7-10年国开行区间跌幅均在1.5%或以上。
原因分析：
市场回暖 资金回流股市
债券基金的下跌从10年期国债收益率的走势亦能窥出端倪。今年1月份以来，10年期国债的利率一直处于下跌中，进入5月之后，国债的利率出现了快速反弹。记者了解到，由于债券的利率和债券的价格走势是相反的，当债券利率上涨时，债券的价格是在跌的。
有业内人士分析，债券基金的净值涨跌，是由债券的价格涨跌决定，而不是由债券利率的涨跌决定。作为龙头的国债价格都在跌，其他债券的价格也大有可能会跌，因此债券基金也就在跌了。
对于债券价格近期的下跌，该业内人士分析道，一方面是市场的正常回调，另一方面，随着近期股市回暖，赚钱效应明显，原本为了避险而流入债市的资金又回流到股市，而资金的流出自然而然让债券价格下跌。
投资建议：
可择机增持拉低成本
对于债券基金的投资者而言，是继续持有债券基金，还是及时止损？南方7-10年国开债最新报告认为，由于疫情防控已经由内防转向外防，国内复工复产正在稳步推进，消费意愿也有所恢复。不过，海外疫情发展尚不明朗，全球经济增长预计将受到较大冲击，年内出口压力显著提升。稳增长压力之下，货币政策预计将继续维持宽松，经济刺激政策可能对长端利率债有所影响，但短期内预计不会改变利率下行的趋势。
对投资者而言，有业内人士建议，从长期来看，债券基金长期能给投资者带来稳健收益，虽然熊市的时候纯债基金会发生5%左右的波动风险，如果债券下跌很多，说明持有债券的收益率也上升了，投资者也可以考虑在合适时机，增加债券资产的配置比例,将持有成本拉低，等待反弹。对偏好低风险的投资者而言，如果当前波动已超出个人风险承受能力，可以考虑赎回避险。
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