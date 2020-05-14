有银行调整风险等级定义 激进型理财产品最坏情况或会亏光

广州日报讯 （全媒体记者 林晓丽）交通银行近日在官网公布了新版《投资者风险提示调整后等级名称和表述情况表》，将银行理财产品风险等级分成6级，最高等级是激进型，这类投资产品“最坏的情况下可能导致失去全部投资本金并对投资所导致的任何亏损承担责任”。

激进型产品风险最高

记者对比发现，此次调整后，交行理财产品风险等级有明显改变。交行相关产品依旧分为六大类，但是名称已经改变。这六大类产品分为1R（保守型）、2R（稳健型）、3R（平衡型）、4R（增长型）、5R（进取型）和6R（激进型）。

此前，交行银行理财产品分类，一般按照预期收益与风险程度进行分类，分为极低风险、低风险、较低风险、中等风险、较高风险和高风险等六大类产品。

有银行理财经理表示，按照风险的不同进行分类，主要针对产品预期收益进行分类，比如当时的利率水平、物价水平、银行存款水平等。

此番交行对客户本身风险承受能力，进行了全新的描述，对于极端行情的风险进行了警示。值得投资者注意的是第六条，对于6R激进投资者进行了细致描述，认为“该类型客户乐意接受程度极高的投资风险，适合投资于极高升值能力而投资价值波动极大的投资工具；最坏的情况下可能导致失去全部投资本金并对投资所导致的任何亏损承担责任”。

不同银行理财产品风险差别很大

银行业的紧急调整与“负天然气价”等事件不无关联。美国当地时间5月7日，芝商所发布公告称，从5月17日星期日开始，部分天然气期货和期权合约将被标记为可以承受负价格。部分精炼能源产品的期货合约也将被允许进行负价格交易，生效日同样是5月17日。

多位业内人士认为，从交行对于产品和客户风险等级认定的修订看，标准正在与券商和基金等进行接轨，是银行理财不断完善风险控制的重要一步。

融360大数据研究院分析师刘银平提醒，不同银行理财产品的风险差别很大，投资者购买之前要认清产品的风险高低，不要购买超出自己风险承受能力的理财产品。

(责编：李栋、毕磊)