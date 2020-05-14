广州日报讯 （全媒体记者 林晓丽）银保监会最新发布的数据显示，一季度商业银行实现净利润6001亿元，净息差为2.10%。截至一季度末，银行业不良贷款率为1.91%，拨备覆盖率为183.20%；核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.88%、11.94%和14.53%。
分机构类别看，一季度，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资银行分别实现净利润3083亿元、1315亿元、766亿元、24亿元、737亿元和76亿元；净息差分别为2.04%、2.09%、2.00%、3.88%、2.44%和1.70%。
截至一季度末，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资银行不良贷款率分别为1.39%、1.64%、2.45%、1.14%、4.09%和0.71%；拨备覆盖率分别为231.70%、199.89%、149.89%、348.53%、121.76%和299.33%；资本充足率分别为16.14%、13.44%、12.65%、14.44%、12.81%和18.43%。
规模指标方面，截至3月末，银行业金融机构总资产同比上升9.5%，总负债同比上升9.1%；其中商业银行总资产同比上升10.8%；总负债同比上升10.4%；商业银行中，股份制商业银行的总资产和总负债同比增速较快，分别为12.8%和12.1%。
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