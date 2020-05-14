比特币“减半”生效 市场平稳应对

经历了今年以来的暴涨急跌，比特币12日迎来奖励减半机制再度生效，其价格并未出现前几次减半机制生效后的上扬，仍在上周暴跌时的9000美元以下徘徊。分析人士指出，新冠肺炎疫情下金融市场变化加剧了数字货币震荡不确定性。
“减半”是比特币一种特有的发行机制。按照中本聪2008年底发布的比特币白皮书，这一机制在比特币诞生之际就已被设计好。作为比特币获取方式的挖矿回报是每开采一个区块获得12.5个比特币。在本周减半之后，回报将降到6.25个新比特币。
此次“减半”是比特币11年历史中的第三次，早已备受期待。前两次减半都曾引发比特币市值大幅飙升，但一些分析师称，这一次受疫情影响，震荡在所难免，但方向难料。
“从有效市场角度而言，任何对减半的基本反应到这时都应该在价格中有很大程度的反映了。”GAIN Capital市场研究全球主管威勒表示。今年比特币价格一度涨幅超过20%，但在“减半”生效前夕遭遇约10%的暴跌。
今年初的上涨行情反映了机构投资人对全球通胀预期的担忧。Tudor投资公司创办人兼执行官琼斯说，各国大规模推出财政与货币宽松措施，可能推升通胀，他买进比特币以应对通胀升高风险。
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