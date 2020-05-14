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墓地行业乱象:超标墓披"亲情"外衣 风水师在线"寻龙点穴"

2020年05月14日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：墓地乱象为何“久治难愈”？

　　随着殡葬改革的推进和法律法规的完善，各地经过多次摸排，查找、整改了一大批豪华墓、活人墓等违法违规现象。但《经济参考报》记者近日调查发现，个别地方仍在公然售卖占地百亩、售价百万的豪华墓，占地超标的墓地还披上了“亲情”的外衣。一些地方墓穴占山毁林，也有的通过网络售卖，隐蔽难查，还有所谓的大师在线看墓穴风水……

　　多位受访人士表示，从根本上整治墓地乱象，需要加强部门联动，探索第三方暗访、评测等手段，加强对殡葬服务机构经营服务行为的事中事后监管。

　　超标墓披上“亲情”外衣

　　《经济参考报》记者近日在西南某省一个地级市采访发现，这里占地面积超过100亩、售价过百万的墓地正在售卖。

　　据一位销售人员介绍，这个公墓总占地面积2300亩，总投资10.2亿元，共有40万个双墓地，能够下葬80万人，是省里最大的经营性公墓。这位销售人员说，目前正在卖的是裸地，买主买下后可以根据需求选择适合的墓碑，单个墓地面积从几平方米到160平方米不等。

　　这位销售人员指着一块覆盖草坪的墓地说：“这块已经卖出去了，这也是我们打造的样板墓地，我们在卖出去的墓地上放一块刻石，表示它已经有了主人。”记者看到，该销售人员介绍的这块墓地占地面积超过100平方米，被开发商用小型植物划分界限。在这块已经卖出去的大型墓地两边，还有数块大小相似的墓地被划分开。

　　一块占地面积150平方米左右的墓地报价近190万元，销售人员还极力推荐“亲情墓”。销售人员指着一块空地说：“这是我们公司推出的亲情区，一块大型墓地上，买主可以自主选择下葬的人数，但是这样的地块不能超过12个人，下葬一个人也是可以的。”

　　除了大型“亲情墓”之外，记者发现，在这个公墓，占地面积在10平方米左右的墓地也不在少数。据介绍，这里很多墓地设计成双人墓，买主也可以下葬单人，这样一块墓地的占地面积就能够宽松许多。

　　“风水宝地”网上售卖

　　《经济参考报》记者在闲鱼平台上搜索“墓地”，出现了全国各地数十个卖家的相关信息。记者随机找了几个卖家，他们均表示出售的是“自家地”，“村里同意，可建墓地”。

　　一位来自山东枣庄的卖家声称：“位于卓山公墓北邻，很多人已经买了。我们周围的地都卖完了，都是做墓地用的，村里同意的。”当记者问及价格，她回答“一亩10万元，单人墓3万元”，并热情邀请记者“上门查看再商谈”。

　　一位广西南宁的卖家拍摄了墓地所在的环境视频，记者看到，青山环绕、树木成林，风景非常优美，被卖家称为“上等风水宝地”，“单人墓价格2万元起”。当记者表示担心“被查处”时，卖家回答：“你的担心多余了，已经有很多人买下来了。”

　　一位来自广西来宾市的卖家，提供的墓地种类多样，有的是山林，有的是田园，还有的是山洞穴位。当记者询问地的属性时，卖家坦然回答“这不是自己家的地，而是国家的山，可以葬坟，没人管的”。在卖家发的多张照片中，标注了墓地“穴位”“出水口”“深水潭”“去水”“来水”等风水术语，还手绘了部分葬墓风水图，与部分意向买家探讨“龙脉”“霸王卸甲”“水破天心”等风水术语。

　　记者看到，在一个配有所在地高空俯视图的“风水宝地”宝贝页内，当有人问“这是什么地方？”卖家回答“这个地别人要了，你需要的话可以上门帮你寻地”“外地的要寻地私发地址给我”“现场点穴，价格私聊”。

　　整治面临重重困难

　　不久前，西南某省进行过一次违规私建墓地、豪华墓和活人墓专项摸排工作。当地民政部门发现，部分地区仍存在违法违规私建墓地、豪华墓和活人墓的情况，且主要集中在偏远的乡镇、农村。

　　在中部某省农村销售花圈纸扎的一位店主告诉《经济参考报》记者，除了公开的业务范围，他还能帮人介绍买卖墓地。“周边山上荒地、耕地都有。”这些土地都是附近村民的耕地，一亩地售价在3万至4万元，可以作为墓地使用，每年清明节前后都有不少外地人来咨询。记者在多省走访发现，一些墓地公然售卖活人墓。多名销售人员表示，只要交钱就可以买到。

　　基层民政人员表示，一些人迹罕至的野外公共领域，也成为信奉风水人士手里流转的“墓地”。这些地方往往环境优美，且不属于集体经济，无人看守。一些“风水师”依据“买主”要求野外寻地，要价根据位置的“风水”好坏，从几万到几十万元不等。他们为了追求“风水阴宅”，在这些自然环境中建墓、下葬，将公共环境变为私人牟利，不仅破坏了自然环境，也造成了一定的污染。

　　记者采访发现，部分地区仍存在违法违规私建墓地、豪华墓和活人墓的现象，这一方面是由于随着经济社会的发展，农村居民收入大幅度提高，生活水平不断改善，物质上的富裕引起了一系列的攀比风，加之受到传统丧葬陋习的影响，农村隆丧厚葬、轻生重死的情况尤为突出；另一方面则是由于外出务工人员增多，带回一些丧葬陋习，加之攀比心理，违法私建逐渐出现。比如，上述西南某省的一个县整治拆除的“住宅式”墓地，基本都是外出务工人员家庭违法私建。整治对象家庭宗族势力影响较大，其普遍认为是在自己的土地上建墓地，投入也较大，不愿意拆除，给整治工作带来难度。

　　一纸“整改通知书”难解顽疾

　　一位受访民政部门人士表示，民政部门基本只能管已知的公墓、骨灰堂等，但是很多乱搭乱建公墓地处山林，涉及林业、国土等部门，仅依靠一个部门很难解决到位，需要加强部门联动，进行日常巡查。

　　中部某省民政厅相关部门负责人表示，民政部门有行政执法权，但是没有强制执法权。比如，遇到殡葬违法事件，民政部门能做的仅仅是批评教育，下达行政整改通知书，很难解决实际问题。

　　基层民政部门相关人士表示，各地整治墓葬乱象，要分类治理，稳妥推进，逐步减少问题存量，挂牌督办直到问题解决为止。比如，针对涉及农村硬化大墓、活人墓等问题，要加强宣传教育，把握节奏，逐步分类治理。同时，又要挂牌督办，稳步推进。针对公然售卖豪华墓、占地毁林等问题，地方政府要高位推动，由当地党委政府制定工作方案，协调多个部门，以“零容忍”态度，坚决依法整治，从重从快彻底解决。

　　“引入第三方力量，加大对执法检查的抽查。”中部某市一位民政局局长建议，探索试行第三方暗访、评测等手段，加强对殡葬服务机构经营服务行为的事中事后监管，及时查处各类损害群众利益的违法行为。

　　贵州省民政厅社会事务处相关人士建议，加大对群众殡葬移风易俗的引导。围绕乡村振兴战略，强化殡葬文化宣传，积极推行殡葬习俗改革，将整治硬化大墓、活人墓与乡村人居环境结合，助推美丽乡村建设。同时，具体工作中要注意疏堵结合，既要大力整治“住宅式”等违法违规私建墓地，又要加大农村公益性公墓建设力度。

(责编：李栋、毕磊)
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