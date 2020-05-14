黄金避险“光芒”再现 是否还有投资机会？

作为全球市场公认的避险投资品，新冠肺炎疫情在海内外扩散，黄金的避险“光芒”再现，今年以来国内国际金价涨幅均在10%以上。随着越来越多海外经济体解除限制开始重启经济活动，黄金是否还值得投资？

表现抢眼 国内金价创新高

“五一”小长假后首个交易周，国内黄金价格再次走高，5月8日收盘，上海期货交易所黄金期货收报每克383.38元，创下2011年9月以来的新高，到13日，黄金期货价格仍在这一高位附近震荡盘整，但海外市场相对稳定，纽约市场金价持续徘徊在每盎司1700美元上方。

今年以来的黄金市场，虽然不像石油市场那样让人大跌眼镜，但其走势的曲折和地区间差异也令人印象深刻。

“在疫情之下，市场普遍认为金价应该上涨，但到目前金价整体还是呈现出‘N’形的走势。”黄金市场专家王超表示，今年以来支撑黄金价格的因素很多，在疫情出现前，国际国内的黄金价格就已上涨；新冠肺炎疫情在海外扩散后，避险需求继续推升金价，但其间市场恐慌带来的美国股市熔断等金融市场的动荡，让金市一度大幅回调。

统计显示，今年以来，国际市场纽约、伦敦两地金价涨幅都在12%左右，而国内市场期货、现货黄金价格涨幅均超10%，在主要资产中表现抢眼。

作为重要黄金消费国，今年国内投资者也罕见获得比国际市场便宜购金的机会。“4月份国内金价相对伦敦市场一度每克低近20元，比纽约市场则低更多，而以往国内市场价格常常每克要高于国际市场2元到3元。”山东黄金首席分析师姬明表示。

世界黄金协会的数据显示，“五一”节后国内市场的“补涨”，国内金价较国际金价的折价幅度已有所收窄，但国内市场报价每克仍低于国际市场数元。

疫情影响金价 不确定性仍存

随着复工复产推动消费的复苏，国内实物黄金的消费也逐渐改善。中国黄金一位售货员告诉记者，“五一”小长假前后，购买金条金饰的消费者明显增加，但前期一些投资者趁高价进行赎回的现象也在持续。

“虽然很多分析都看好黄金，金价也在上涨，对于每年都要购买的人来说，当前的价格处于高位，也是不争的事实。”“80后”上海白领韩小姐的观望代表不少投资者的心态。

但在证券化投资市场，投资者的热情并未受疫情等因素影响。中国期货业协会的数据显示，今年1至4月，黄金期货的成交量同比增长45%，成交额则同比增长82%。同期，上海黄金交易所成交量也增长近30%。

另外，黄金ETF的投资也不示弱。世界黄金协会中国区研究经理贾舒畅提供的数据显示，一季度国内黄金ETF的持仓增长了约7.6吨，4月份持仓进一步上升约1吨。到一季度末，国内黄金ETF基金的管理规模已达190亿元，创下历史新高。

在专家看来，后期金市的表现仍取决于疫情的进展。“不排除后期经济数据恶化引发新一轮市场恐慌，但金价上涨后，投资者也要防止流动性紧张引发金价的下跌。”金阳矿业首席分析师蒋舒说。

万洲金业的分析则认为，事实上，疫情给黄金市场带来的风险和机会是对等的，疫情环境下的宽松货币政策预期推升金价，但全球经济出现复苏后，黄金的避险功能也将逐渐消散。“在黄金市场，价格一般是更加受益于不确定性。”贺利氏贵金属业务总裁安德列·克里斯托表示。

找到合适的投资方式是制胜关键

国内市场投资者参与黄金投资的渠道包括购买实物金条、纸黄金、ETF以及参与期货的交易。在专家看来，面对大幅跑赢其他资产的黄金投资，找到合适的投资方式才是制胜关键。

“买入实物黄金是最为常见的方式，购买较为便捷，但存放和赎回并不容易。”王超表示，实物金条需要投资者自己保管，后期一旦需变现，赎回也面临较高的手续费。

相对而言，证券化的投资更为便利，越来越成为年轻一代投资者的选择。“纸黄金、ETF基金都不需要自己持有黄金，同样能获得黄金市场上涨带来的收益。”韩小姐表示，相比父母一代的投资观念，年轻一代投资者大多对持有实物金不感冒，纸黄金、ETF乃至期货是更合适的参与方式。

“选对投资方式，关键还是明确投资目的。”蒋舒指出，对短线投资而言，购买实物金未必是合适的方式，波动更大的期货等渠道或许更适合选择，但风险也更大。

投资黄金，黄金的作用要进一步明确。“仅从短期走势来分析和判断黄金的作用是片面的，黄金是更适合长期持有的一种资产。”世界黄金协会中国区董事总经理王立新说。

(责编：李栋、毕磊)