人民网>>财经

黄金避险“光芒”再现 是否还有投资机会？

2020年05月14日08:11  来源：经济参考报
 

　　作为全球市场公认的避险投资品，新冠肺炎疫情在海内外扩散，黄金的避险“光芒”再现，今年以来国内国际金价涨幅均在10%以上。随着越来越多海外经济体解除限制开始重启经济活动，黄金是否还值得投资？

　　表现抢眼 国内金价创新高

　　“五一”小长假后首个交易周，国内黄金价格再次走高，5月8日收盘，上海期货交易所黄金期货收报每克383.38元，创下2011年9月以来的新高，到13日，黄金期货价格仍在这一高位附近震荡盘整，但海外市场相对稳定，纽约市场金价持续徘徊在每盎司1700美元上方。

　　今年以来的黄金市场，虽然不像石油市场那样让人大跌眼镜，但其走势的曲折和地区间差异也令人印象深刻。

　　“在疫情之下，市场普遍认为金价应该上涨，但到目前金价整体还是呈现出‘N’形的走势。”黄金市场专家王超表示，今年以来支撑黄金价格的因素很多，在疫情出现前，国际国内的黄金价格就已上涨；新冠肺炎疫情在海外扩散后，避险需求继续推升金价，但其间市场恐慌带来的美国股市熔断等金融市场的动荡，让金市一度大幅回调。

　　统计显示，今年以来，国际市场纽约、伦敦两地金价涨幅都在12%左右，而国内市场期货、现货黄金价格涨幅均超10%，在主要资产中表现抢眼。

　　作为重要黄金消费国，今年国内投资者也罕见获得比国际市场便宜购金的机会。“4月份国内金价相对伦敦市场一度每克低近20元，比纽约市场则低更多，而以往国内市场价格常常每克要高于国际市场2元到3元。”山东黄金首席分析师姬明表示。

　　世界黄金协会的数据显示，“五一”节后国内市场的“补涨”，国内金价较国际金价的折价幅度已有所收窄，但国内市场报价每克仍低于国际市场数元。

　　疫情影响金价 不确定性仍存

　　随着复工复产推动消费的复苏，国内实物黄金的消费也逐渐改善。中国黄金一位售货员告诉记者，“五一”小长假前后，购买金条金饰的消费者明显增加，但前期一些投资者趁高价进行赎回的现象也在持续。

　　“虽然很多分析都看好黄金，金价也在上涨，对于每年都要购买的人来说，当前的价格处于高位，也是不争的事实。”“80后”上海白领韩小姐的观望代表不少投资者的心态。

　　但在证券化投资市场，投资者的热情并未受疫情等因素影响。中国期货业协会的数据显示，今年1至4月，黄金期货的成交量同比增长45%，成交额则同比增长82%。同期，上海黄金交易所成交量也增长近30%。

　　另外，黄金ETF的投资也不示弱。世界黄金协会中国区研究经理贾舒畅提供的数据显示，一季度国内黄金ETF的持仓增长了约7.6吨，4月份持仓进一步上升约1吨。到一季度末，国内黄金ETF基金的管理规模已达190亿元，创下历史新高。

　　在专家看来，后期金市的表现仍取决于疫情的进展。“不排除后期经济数据恶化引发新一轮市场恐慌，但金价上涨后，投资者也要防止流动性紧张引发金价的下跌。”金阳矿业首席分析师蒋舒说。

　　万洲金业的分析则认为，事实上，疫情给黄金市场带来的风险和机会是对等的，疫情环境下的宽松货币政策预期推升金价，但全球经济出现复苏后，黄金的避险功能也将逐渐消散。“在黄金市场，价格一般是更加受益于不确定性。”贺利氏贵金属业务总裁安德列·克里斯托表示。

　　找到合适的投资方式是制胜关键

　　国内市场投资者参与黄金投资的渠道包括购买实物金条、纸黄金、ETF以及参与期货的交易。在专家看来，面对大幅跑赢其他资产的黄金投资，找到合适的投资方式才是制胜关键。

　　“买入实物黄金是最为常见的方式，购买较为便捷，但存放和赎回并不容易。”王超表示，实物金条需要投资者自己保管，后期一旦需变现，赎回也面临较高的手续费。

　　相对而言，证券化的投资更为便利，越来越成为年轻一代投资者的选择。“纸黄金、ETF基金都不需要自己持有黄金，同样能获得黄金市场上涨带来的收益。”韩小姐表示，相比父母一代的投资观念，年轻一代投资者大多对持有实物金不感冒，纸黄金、ETF乃至期货是更合适的参与方式。

　　“选对投资方式，关键还是明确投资目的。”蒋舒指出，对短线投资而言，购买实物金未必是合适的方式，波动更大的期货等渠道或许更适合选择，但风险也更大。

　　投资黄金，黄金的作用要进一步明确。“仅从短期走势来分析和判断黄金的作用是片面的，黄金是更适合长期持有的一种资产。”世界黄金协会中国区董事总经理王立新说。

(责编：李栋、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved