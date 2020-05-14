三大举措助力旅游住宿回暖 修复疫情冲击还需时日

进入5月以来，以“安心酒店”、近郊民宿等为代表的旅游住宿市场回暖，消费振兴活动精彩纷呈。但业界分析，旅游住宿业是受新冠肺炎疫情冲击最为严重的行业之一，虽复工复产有序推进，市场复苏还仍需时日。

旅游住宿市场回暖

进入5月，多家旅游平台、酒店企业反馈，国内旅游住宿市场回暖。

中国饭店协会研究院针对2020年5月1-4日经营情况，面向全国住宿餐饮企业开展网上调查，参与调查的住宿企业复市率达到91.39%。

目前，锦江国际集团全国93%的酒店已恢复营业，高星级酒店逐步回暖，中端酒店客房平均出租率达50%以上，其他产业复工率达90%以上。

首旅如家酒店集团总经理孙坚介绍，集团所属酒店90%以上恢复了开业经营，如家复工开业店出租率达到了65%。

复星旅文集团旗下的度假村连锁品牌Club Med，在“五一”假期迎来今年第一个入住高峰，安吉及北京延庆度假村“五一”期间全部售罄；海南旅游网红地三亚亚特兰蒂斯入住率创近期新高，5月1日至3日的客房入住率均在90%左右。

国际酒店方面，截至5月8日，希尔顿集团在中国内地的250家酒店已全面复工。洲际酒店集团在大中华区超过150家酒店几乎都已正常开门迎客，在中国的酒店复工率已超过98%，大部分在建酒店也已恢复施工。截至目前，万豪在大中华区酒店已陆续开始恢复营业，受益于中国国内复工以及旅行的逐步恢复，万豪旗下位于中国内地酒店的入住率恢复达到了大约20%。

此外，以“本地人游本地”为主的市内游、省内游、周边游复苏强劲，带动地理位置相对独立、设施齐全、卫生防疫措施较好的一些民宿复市。根据上海大数据联合创新实验室旅游大数据监测，“五一”期间，上海332家乡村民宿（含农家乐）平均出租率为81%，远远高于上海市旅游住宿设施平均客房出租率，成为消费新热点。同程旅行报告也分析，受疫情影响，居民大多选择本地休闲度假，风格多样的民宿成为很多人的“最爱”。

在多地推出的消费复苏活动中，酒店业也是重要参与者。结合“五一”假期及“五五购物节”，上海推出“上海美食节”“换个新家看上海”“环球春浪季，月星悦新家”“酒店美食任您选”“购物季城市微旅游”等特色体验活动，带给市民游客更多元丰富的体验，也拉动了酒店行业消费。

三大举措助力行业复苏

酒店行业是受疫情冲击最严重的行业之一。中国饭店协会、优尼华盛3月上旬发布的一项报告显示，2020年前两个月，我国酒店和民宿类等住宿企业营业额损失超过670亿元。

首旅如家在其第一季度业绩预减公告中称，公司2020年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损。这是由于，疫情发生及相关防控措施的实施，对集团2020年第一季度的日常经营产生重大影响，致使收入和经营利润较上年同期大幅度下降。

万豪日前公布的2020年第一季度财报指出，万豪一季度营收同比降低7%，净利润同比降低92%。万豪酒店一季度净利润大幅下降，主要是受到全球疫情影响。

面对疫情冲击，政府托底、行业互助、企业自救，是国内酒店业取得复工复产复市初步成效的三大关键支柱。

记者梳理，我国各地住宿业的主要扶持政策包括用工成本缓减政策、税收减免政策、租金减免政策、融资支持政策、能源费用减免政策等五大类。中国饭店协会相关负责人介绍，根据最新的酒店企业调研，延迟缴纳社会保险、失业保险稳岗返还、延期缴纳税款是目前企业认为最有效的三项政策，分别有63.55%、52.71%、48.77%的调研企业认为比较有效或有效地为企业带来明显益处。

上海市文化和旅游局、上海市旅游行业协会饭店业分会发布并及时更新完善旅游住宿业疫情防控指南，精准指导宾馆酒店因时因势优化疫情防控各项措施。结合“五一”假期及文旅业振兴计划，上海市旅游行业协会牵头保险公司，推出安全保障计划，覆盖全市6501家宾馆酒店，促进市场信心恢复、行业复工复产复市。

大型旅游集团也承担起更多社会责任。锦江国际集团已筹措35亿元资金，推出流动性支持贷款、物资采购支持贷款、延缓已有酒店贷款基金6个月还款期限、减免集团旗下多个品牌在营酒店持续加盟费和管理费用等多项举措，支持存在流动性困难的酒店渡过难关；又准备30亿元资金，为新加盟酒店提供双重低成本资金支持。

疫情之下，“安全、健康、放心”成为消费者关注的焦点以及住宿企业发展的重点。“五一”前后，国内住宿企业通过在线直播、拓展外卖、提供无接触服务和“安心房”、积极进行预售优惠等各种措施，探索新的发展方向，抢抓新生消费机遇。

华住集团旗下汉庭酒店首度公开招募3名“消杀监察官”，邀请他们到上海一家门店现场监督深度清洁全过程，并在抖音平台进行直播。2小时的直播累计吸引了近2万名观众在线观看，网友累计评论超过1万次。汉庭CEO徐皓淳表示，这场直播旨在助力提振消费信心。

首旅如家酒店集团已在全国50余个城市推出企业专属居家隔离房试点酒店，提供了超三万间夜的酒店居家隔离服务。在此基础上积极打造放心酒店体系，利用楼宇智控链、Mini消毒柜、酒店机器人送物、自动贩售机等设施、技术，提供无接触式服务。万豪国际旗下分布在中国11座城市的49家酒店则对接中国本地生活服务平台饿了么提供餐饮外送服务。华住、阿里未来酒店菲住布渴等酒店也已引入机器人送餐送物、自助入住退房，强化智能的“无接触”服务，既在疫中为住客增添安心，也为疫后酒店创新服务探路。

中国旅游研究院院长戴斌说，我国旅游酒店业综合管理、应急能力在疫情防控中得到锤炼。同时，我国居民消费需求悄然变化，科技进步和文化发展为行业带来“颠覆性创新”。

修复疫情冲击还需时日

随着我国进入常态化疫情防控阶段，酒店业复工情况已明显转好：中国饭店协会自3月1日至4月中旬的一项涉及国内5500家酒店门店的调研显示，国内恢复营业的酒店企业占比已达到89%，行业复工复产率总体大幅提升。

不过，受访酒店普遍反馈，行业受到的疫情冲击还需时日才能修复。调研显示，56%的企业认为企业最困难的时期是4-5月份，20.69%的企业认为将在6-7月份，仅有15.27%的调研企业认为困难时期已经过去，行业对未来1-2个月内的经营颇不乐观。

旅游住宿企业仍面临较大压力。其中，营收大幅减少、人力成本压力、供应商应付账款仍然是酒店主要面临的问题。紧随其后的是原材料成本大幅上涨、担心承担员工和消费者健康连带责任以及第三方平台服务费过高。

具体来看，在成本收入控制方面，目前住宿企业虽采取了系列节流减支措施，但有68.96%的调研住宿企业支出与2月相比持平或有所增长，企业日均支出与上月相比平均增长1.57%。在劳动力成本方面，调研中有63.47%的住宿企业到岗复工员工占比达50%以上，但随着各住宿企业进一步加强复工复产，住宿企业的用工压力逐渐增大；在供应链端，住宿企业由于资金周转困难，存在大量对供应商的应付账款，目前行业产业链企业均存在资金短缺问题，因此供应商普遍调整了供货支付方式，要求现结或者先结清之前的货款再供货，支付方式的改变导致住宿企业交易成本提升；此外，原材料价格上涨将进一步增加住宿企业进货压力。

中国饭店协会相关负责人分析，旅游住宿企业仍需精准的支持政策。目前，获得金融机构信用贷款、培训补贴或免费培训、减免土地使用税和房产税、获得优惠利率贷款、失业保险稳岗返还等，是企业需求的焦点。

在业内人士看来，除了顶住多重压力，缓解疫情冲击的关键还在于“复市”，有消费才会有真正的市场复苏。孙坚分析，受疫情影响，国内人员流动性仍受到一定的抑制，旅游住宿行业最大的消费群体恰是异地消费者，虽然，“五一”期间本地消费复苏带动了一定的酒店消费，但只有异地消费、商旅市场真正复苏，酒店的大部分市场才会真正恢复。

中国饭店协会调研也印证了业界观点：由于跨省的旅游、会展等客源市场还未完全恢复，住宿企业平均出租率占上年同期百分比均值为38.25%，平均出租率比上年同期下降50%以上的住宿企业仍然占比高达68.47%，平均出租率恢复到上年同期80%以上的住宿企业占比仅为5.91%。

同程集团创始人、董事长吴志祥在近期的一场直播中表示，随着我国疫情防控效果转好，建议在做好安全防护的同时，逐步有序、分类分级恢复跨省市的团队旅游活动，以促进旅游住宿市场的进一步复苏。

(责编：李栋、毕磊)