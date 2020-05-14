4月份国内手机市场总体出货量4172.8万部 同比增长14.2%

北京商报讯（记者 石飞月）5月12日，工信部下属的中国信息通信研究院发布了今年4月国内手机出货量数据。数据显示，今年4月，国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%，结束了连续10个月的下跌趋势。其中5G手机出货量达到1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%。

值得关注的是，5G手机在出货量增长的同时，在网络商用方面也取得了重大进展。5月9日，一加手机正式宣布成功连接美国运营商T-Mobile的SA 5G网络，成为首个使用商用手机成功连接T-Mobile SA 5G网络的品牌。

据了解，目前，SA（独立组网）和NSA（非独立组网）是全球通行的两种5G组网模式。相较而言，SA通过重新建设5G基站和后端5G网络，能够实现5G网络的更多特性和功能。在T-Mobile SA 5G网络的现场测试中，一加研发团队取得了多项成果，包括通过VoNR呼叫技术完成语音通话，并成功借助ViNR技术实现首次视频连接，以及利用EPS Fallback技术进行首个语音和视频通话。

作为第五代移动通信系统，高带宽、低延迟、广连接是其最显著的特征。对普通人而言，5G也许意味着打开网页速度更快、看电影不卡，但融合应用的5G+才是创新的关键，也是5G技术真正造福人类的核心因素。有关专家认为，成功使用商用5G设备连接SA 5G网络是5G技术和应用发展的关键一步，这也意味着手机厂商将为全球用户带来真正完整的5G商用体验。一加相关人士表示：“借助SA 5G网络的低延迟性和高数据容量，未来一加将继续深入5G领域的研究与开发，开辟更多的可能性，为全球用户带来更极速的5G体验。”

北京商报记者发现，进入到2020年以来，全球5G手机似乎也进入到“大爆发”阶段，而何时更换5G手机、使用5G网络，也再次成为了广大网友热议的焦点。尤其目前关于5G新商业模式依旧还没有太多标准和细节制定，5G手机的应用突破的每一小步也意味着是一大步。

产业观察家洪仕斌则强调，虽然现在各大手机厂商都在试图突破手机技术与应用的瓶颈，但最终却只有符合5G标准、能够给消费者带去区别于4G时代创新体验的才是赢家，这一切都要等真正商用后才能见真章。

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