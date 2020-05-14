《审计观察》：为疫情防控提供精准信息服务

自新冠肺炎疫情发生以来，《审计观察》杂志充分发挥行业媒体的引领作用，积极应对、主动作为,全力做好疫情防控宣传报道和政策解读工作，连续用多期“封面专题”等重点栏目刊发关于疫情防控的系列文章与报道，获得读者的关注与好评。

突出“封面”选题策划 搭建业界交流平台

随着疫情防控工作的不断深入推进，疫情防控物资如何进行规范管理、高效使用，审计如何在促进企业复工复产发挥监督作用一直是外界关注的焦点。

记者在2020年3月出版的《审计观察》杂志第3期看到，该期杂志“封面专题”栏目以“以治理组合拳应对疫情大考”为策划主题，邀请来自南开大学、中国人民大学、宁波(中国)供应链创新学院、南京大学等机构的专家学者分别就应对重大突发公共卫生事件以及推进国家治理体系和治理能力现代化、疫情对我国经济运行影响、突发公共事件与企业供应链韧性的提升、重视疫情期间春耕备耕工作等方面进行全面且深入的分析与探讨。

杂志第4期“封面专题”栏目则以“以审计监督保障疫情防控”为主题，刊发来自审计署驻地方特派办、地方审计机关、审计署审计科研所、中国财政科学研究院等机构领导和专家的文章，分别从审计监督统筹推进疫情防控和经济社会发展、新冠肺炎专项审计与非典专项审计对比、当前金融政策解析以及审计建议、审计促进中小企业复工复产的对策等角度切入，进行了全面而详细的解读。

此外，两期杂志还在其他栏目分别刊发了金砖智库CBGG课题组关于对疫情下中国经济高质量发展的路径选择的研究报告，并就我国经济长期发展基本面等话题专访中国国际经济交流中心首席研究员张燕生。针对“疫情应对与推动社会治理现代化”的主题，专访了中国人民大学医改研究中心主任王虎峰。

紧扣经济发展热点 线上高效组稿传播

当前国内疫情防控虽取得了阶段性成果，但常态化疫情防控还需保持足够的定力。为此，《审计观察》杂志紧扣经济社会发展热点，充分发挥行业优势及专家学者资源。

例如在第5期杂志中，重点关注复工复产，以“坚持疫情防控常态化 恢复经济社会发展活力”为策划主题，邀请南京审计大学、国务院发展研究中心、地方政府主要负责人分别通过对疫情防控常态化下非常规货币政策如何发力、全球产业变革与中国供应链新方位、疫情防控常态化期间地方政府招商新机制等方面的措施与建议进行了多角度的撰文，努力为应对疫情防控常态化，全力推进企业复工复产和实体经济发展提供更加精准有效的信息服务。

疫情期间，杂志社要求编辑人员主动联系政府部门、科研院所、高校、智库等专业作者，采取线上沟通的方式，不断发掘多层次、多视角的热点选题，通过对新证券法修订的背景与属性、5G等新技术与“新基建”的关系、要素市场化配置等话题进行解读和报道，有效落实组稿任务。

在内容传播上，杂志还充分发挥新媒体平台作用，利用文章、图片、视频等形式在微信公众号、头条号等刊发五十余篇“内审抗‘疫’”稿件，在及时讲好内审故事的同时，也给常态化疫情防控的内审工作带来新的启示。（文章来源：中国经济网）

(责编：栗翘楚、杨曦)