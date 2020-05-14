两部门：对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税

人民网北京5月14日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，财政部、税务总局发布《关于电影等行业税收支持政策的公告》。公告指出，自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。
具体政策全文如下：
关于电影等行业税费支持政策的公告
为支持电影等行业发展，现将有关税费政策公告如下：
一、自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。
本公告所称电影放映服务，是指持有《电影放映经营许可证》的单位利用专业的电影院放映设备，为观众提供的电影视听服务。
二、对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。
电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。
三、自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。
四、本公告发布之日前，已征的按照本公告规定应予免征的税费，可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。
财政部、税务总局
2020年5月13日
相关政策：
关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告
为支持电影行业发展，现将暂免征收国家电影事业发展专项资金政策公告如下：
一、湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金。
二、符合本公告规定的免征条件，但缴费人在本公告发布之日前已缴费的，可抵减缴费人以后月份应缴纳的国家电影事业发展专项资金或予以退还。
财政部、国家电影局
2020年5月13日
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