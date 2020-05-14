交通运输部：高速公路收费基本实现收费金额实时显示

人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰） 经国务院同意，收费公路自5月6日零时起恢复收费。免费政策实施以来，各地交通运输主管部门和收费公路经营管理单位坚决服从疫情防控大局，采取有力有效措施，免费不免服务，有力促进了疫情防控、复工复产和经济社会秩序恢复，取得良好社会效果。

那么，恢复收费一周以来，高速公路联网收费系统运行怎么样?记者就此采访了交通运输部有关负责人。

系统运行平稳有序 路网运行总体顺畅

记者从交通运输部了解到，截至5月13日零时，优化完善后的高速公路联网收费系统运行平稳有序，路网运行总体顺畅，取消高速公路省界收费站的成效进一步显现。

据这位负责人介绍，5月6日至12日，高速公路交通量持续增长，路网总体运行平稳。高速公路总流量由2592.88万辆增长到2729.83万辆，日均增加22.83万辆。其中，客车日均增加4.78万辆，货车日均增加18.05万辆，有力地促进了复工复产和经济社会秩序恢复。

取消高速公路省界收费站后，省界车辆拥堵成为历史。全网日均拥堵缓行500米以上收费站数量比2019年同期下降了6.90%，拥堵缓行1000米以上路段比2019年同期下降了17.54%。

此外，目前61.52%的车辆(约1600万辆)使用ETC在出入口收费站不停车快捷通行，ETC使用率比去年同期提高了19.32个百分点，其中客车使用ETC比例达到71.2%，货车使用ETC比例也由5月6日的25.9%增长到目前的31.45%。全网通行效率进一步提升。

基本实现收费金额实时显示

这位负责人表示，恢复高速公路收费一周以来，基本实现了收费金额实时显示和“一次通行、一张账单、一次扣费、一次告知”。

交通运输部统计数据显示，5月6日至12日，全国高速公路共发生通行费交易1.8亿笔，全国9263个收费站、68604条收费车道全部实时显示通行费金额，并按照“显示即扣费”的原则实施收费。

据介绍，全国各地417家ETC合作银行全部按照统一模板规范发送扣费短信。各地还提供了App、小程序及微信公众号等缴费信息和账单查询渠道，方便消费者查询和监督。此外，各地主动调整了133个城市周边高速公路收费站站外里程收费，共减少收费里程485公里，每年减少收费约31亿元。

在提升客户出行体验和开具电子发票方面，这位负责人介绍，5月6日至12日，平均每天为公众提供咨询服务电话81521.57次，平均接通率为95.98%;全国共开具通行费电子票据汇总单44.87万张，汇总发票243.02万张，可抵税额1095.42万元，有效减轻了运输企业财务成本和人工负担，用户不再为一次行程、多张发票而烦恼。

推动“撤站”工作不断走向深入

取消高速公路省界收费站后，全国高速公路形成了“一张网”，新的联网收费系统在转换磨合初期出现了一些问题，给群众出行带来了不便。

这位负责人表示，针对转换磨合初期出现的问题，各地交通运输主管部门全力完善系统、优化政策、提升服务，系统运行和服务水平进一步提升，恢复收费后，收费系统运行平稳，路网运行总体顺畅。但取消高速公路省界收费站是一项复杂的系统工程，巩固完善优化提升永远在路上。

据介绍，下一步，交通运输部将坚持问题导向、目标导向和结果导向，加强统筹分析调度和路网运行监测，及时研究解决新发现的问题，快速处理客户投诉意见，并加强服务人员业务培训，推动取消高速公路省界收费站工作不断走向深入。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)