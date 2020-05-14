共建高质量服务 助力中小企业数字办公

疫情期间，在线办公在短时间内得到广泛的体验和普及，为智能办公市场的发展按下“加速键”。艾媒咨询发布的《2020年中国在线办公行业“战疫”专题数据检测报告》显示，复工期间，中国超1800万家企业采用线上远程办公模式，预计2020年智能移动办公市场规模将达到449亿元。

为了满足中小企业日益增长的智能办公需求，近日，20余家品牌成立“智能会议产业联盟”，聚焦智能办公场景，整合软硬件技术、商品专业能力、渠道服务体系等多方资源，为中小企业打造覆盖硬件、软件、安装、服务、云端的一站式解决方案。

据悉，联盟发展第一期，将聚焦金融、教育、制造、互联网四大行业，打造八大会议场景，推出标准化及定制化的灵活智能办公解决方案，助力中小企业的数字化转型。

疫情催生的智能办公需求，让不少智能会议设备厂商上半年增长迅速。但传统会议市场中，品牌和服务都极为分散，缺乏有效的合作和整合。“企业智能会议室是一个相对复杂的建设过程，不仅包括视频、音频、数据传输及存储等硬件设备，还包括硬件与软件设备的连接与匹配、后续的调试、安装等履约服务，往往会涉及十几个乃至几十个品牌和技术服务商。对于缺乏强大技术能力和技术资源的中小企业来讲，如果没有一套完整、便捷的解决方案支持，其智能办公的实现则会因成本过高而无法落地。”行业专家说道。

智能会议产业联盟的成立就致力解决这一问题。“智能会议产业联盟”负责人、电脑数码产品经理江泳歧表示，联盟成立的初衷，正是要打破这种上游品牌厂商各自为战的格局，通过技术和资源的深度打通构建行业“统一战线”，联合为中小企业提供覆盖多行业、多场景的软硬件一体化解决方案，降低中小企业智能办公的门槛，以高质量服务助力中小企业数字化转型。

具体来看，在硬件方面，联盟已经整合商用白板、平板拼接、全向麦克风、激光投影等领域的顶尖品牌，可为企业提供全品类的商品定制，而在软件方面，联盟可提供会前智能预约、会中自动控制、会后智能管理服务，实现会议全生命周期的智能化。

作为“智能会议产业联盟”的发起者和组织者，京东企业购也将发挥自身平台价值和经验优势，在帮助中小企业降成本、提效率和数字升级的同时，以技术打破行业信息孤岛，帮助品牌厂商更精准把握下游企业客户需求，合力将市场蛋糕做大。

京东企业平台业务供应链总经理曹鑫表示，智能会议产业联盟是疫情后京东企业购面向中小企业数字化的关键场景、整合行业资源提供高质量“商品+服务”的第一站。未来还将持续发挥自身资源整合力优势，联合更多品牌推动中小企业实现生产运营数字化转型，帮助中小企业面向未来能够获得更广阔的成长空间

(责编：乔雪峰、夏晓伦)