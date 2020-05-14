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湖北集中开工468个亿元以上项目 总投资2436亿元

2020年05月14日16:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月14日电（许维娜）湖北发改委日前发布全省重大项目集中开工情况。消息称，湖北宜昌市主会场及14个市州分会场共开工亿元以上项目468个，总投资2436.2亿元。这批重点项目分布在15个市州(黄冈、神农架项目近期已集中开工)，平均投资额5.2亿元。

具体而言，项目类别上，既有先进制造业，也有现代服务业；既有基础设施，也有生态环保、社会民生类项目。截至目前，湖北省已有14个市州分期分批举办了21场项目集中开工活动，15个市州举办了政银企对接活动，有力地促进了项目开工建设。湖北省指挥部重点项目专班挂图作战、每日调度，实施“百日攻坚”行动，推动项目早开工、早投产。

截至5月10日，全省5874个亿元以上续建项目应复尽复，人员复岗率达到99%。春节以来，全省亿元以上新开工项目达到1026个，其中10亿元以上项目126个。投资强度不断加大。据了解，鄂钢1至4月份钢材销量达到去年同期水平，且生产的建筑螺纹钢80%销往省内;华新水泥4月份产销量恢复到去年同期八成左右。

湖北省发展改革委负责人表示，下一步将加快推进项目前期工作，确保2019年中央预算内投资未开工的71个项目上半年全部开工，2020年批准下达的中央预算内投资和中央抗疫特别国债、政府专项债券项目8月15日前全部开工；加快落实各项支持政策，加快形成更多实物工作量，加快实施“要素跟着项目走”联动机制，推动重点项目建设顺利进行。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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