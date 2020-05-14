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商务部：我国4月份实际使用外资实现正增长

2020年05月14日16:41  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月14日电 （栗翘楚）5月14日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，今年以来，党中央、国务院出台了一系列稳外资政策措施，着力加强投资促进和保护，外商投资信心不断增强，一批重点外资项目陆续签约落地，加之去年同期基数较低，我国4月份实际使用外资实现正增长。同时，全球疫情形势依然严峻，全球跨国直接投资仍然处于严重低迷状态，今年吸收外资形势依然严峻复杂，稳住外贸外资基本盘的压力依然很大。

2020年1-4月，受新冠肺炎疫情影响，全国实际使用外资2865.5亿元人民币，同比下降6.1%，折合413.4亿美元，同比下降8.4%（不含银行、证券、保险领域数据，下同），比一季度降幅收窄4.7个百分点。4月当月，全国实际使用外资703.6亿元人民币，同比增长11.8%（折合101.4亿美元，同比增长8.6%）。

1-4月，高技术产业实际使用外资同比增长2.7%。其中，信息服务、电子商务服务、专业技术服务同比分别增长46.9%、73.8%和99.6%。

1-4月，主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长7.9%；东盟实际投入外资金额同比增长13%；欧盟实际投入外资金额同比下降29.1%。

高峰表示，下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促增量、稳存量并举，加强外资企业和重点外资项目服务保障，抓好各项稳外资政策落实，持续优化营商环境，进一步做好招商、安商、稳商工作，不断增强外商在华长期投资经营的信心。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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