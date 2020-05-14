向雄安进发 京雄城际工程建设迎来最后冲刺阶段

人民网北京5月14日电（记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团公司获悉，继去年京雄城际（北京段）开通运营以来，北京大兴机场站至雄安站之间建设也即将迎来关键节点。5月14日，线路所需铺设钢轨正式开始焊接，标志着京雄城际工程建设全面迎来最后冲刺阶段，线路铺轨工作即将展开。

记者来到位于昌平区的中国铁路北京局集团北京工电大修段焊轨基地，全程探秘长钢轨焊接生产。该钢轨焊接基地占地约281亩，按照钢轨焊接特殊作业生产流程，整个基地占地为长方形，东、西全长约2公里，一条钢轨从入库到出厂，历时约一个小时左右，要先后经历焊前检查、除锈、焊接、粗打磨、热处理、时效、精矫直、精磨、外观检测、探伤等大大小小20余道工序。经过这些工序的 “精雕细琢”，一根500米的长钢轨将“浴火重生”，才能承担并肩负起未来高铁列车飞驰车轮的碾压与考验。

据了解，该基地共计承担京雄城际230.7公里钢轨焊接任务，其中70公里前期已经于2019年完成，为京雄城际（北京段）正式开通运营奠定了坚实的基础。今年将完成剩余160.7公里焊接任务，全部工作计划7月底前完成，确保京雄城际后续线路铺轨及联调联试、开通运营等工期进度。

据负责人介绍，该基地年焊接钢轨能力达2000公里，近年来从这里加工焊接的钢轨，先后在哈大、京沈等客运专线，京沪、京广、京张等高铁线路上广泛使用，同时还承担着大秦、朔黄、中南通道万吨重载货运专线75公斤铁路钢轨的焊接任务。

面对生产任务重、每日焊接钢轨型号多、现场存轨能力有限等实际情况，为确保京雄城际铁路所需钢轨，将受疫情期间延误的时间抢回来，确保工期与质量，该基地在做好日常防护的同时，采取“供应、运输、铺设”生产模式，加班加点赶进度，确保每日2—3公里焊轨任务的需求。

首创“双探伤”严把质量关

钢轨焊接瞬间加热升温到1000℃，同时为保证焊接质量，焊接部位还必须在2分钟内迅速降温至400℃左右。为严把焊接钢轨出厂质量关，该基地首创了全路“双探伤”工艺，即在钢轨焊接过程中分别采用两套自动探伤仪对焊接过程中，可能产生的伤损、气泡、杂质等质量隐患，不间断进行全断面“双探伤”扫查，并保留所有测试数据，便于问题的发现和追溯，这就相当于为每根出厂的钢轨上了“双保险”。

“四尺测量”微创整形保工艺

钢轨焊接既要技术保障同时检验工艺水平。钢轨焊接部分不仅要达到质量可靠，同时还要实现接头与母材“浑然天成”的艺术效果，为此该基地采取了 “四尺测量”工艺，在“两尺测量”的基础上，还采取电子平尺测平、测直，以毫米计数为单位的最佳微创整形相结合的新工艺。

抽验+检验“千锤百炼”出好轨

一根钢轨需要千锤百炼，为确保每一批生产运往现场焊接钢轨质量的万无一失，在质量抽检方面，他们在以500个焊接头为单位不定时进行抽验的基础上，每月还会根据室外温度、环境变化等实时情况，增加20焊接头落锤试验检验，根据抽验与检验结果，动态分析及时调整作业流程、加工工艺，确保精益求精，良好质优。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)