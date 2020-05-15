村里回来了年轻人（经济聚焦）

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做好乡村振兴这篇大文章，要推动乡村产业、人才等全面振兴。湖南省临澧县积极创造条件吸引年轻人返乡，越来越多的年轻人回到村里，他们有的发展电商，为村里的农产品开拓了更广阔的市场；有的经营农场，用新技术、新机械让种地更高效；有的修建粮仓，带动农民发展订单农业……3年多来，临澧县回乡工作的优秀年轻人共有1700多人，带动4200多名群众脱贫致富。

电商销售、科技种粮、创业扶贫……近日，记者在湖南省临澧县采访发现，回到村里的年轻人越来越多，他们有的是大学生返乡创业，有的是在外打工攒了本钱回乡打拼，在实现自己梦想价值的同时，也给一个又一个村子带去了新的活力。

据统计，3年多来，临澧县回乡工作的优秀年轻人共有1700多人，其中党员587人，致富带头人340人，带动周边4200多名群众脱贫致富。

“电商小子”——

让村里脐橙销得更远

“印老弟，等今年脐橙收下来，你多帮我在网上卖卖！”5月10日晚上，刻木山乡岩龙村的贫困户老马找到了印剑，和他预订秋后的橙子销售。往年，他家的几亩橙子都拿到批发市场去卖，价格总比别人便宜好几毛钱，老婆没少数落他。

印剑是村里的党建指导员，除了党建和村务工作，他还把不少精力放在帮村民网销脐橙上。

从广西师范大学毕业后，印剑曾在新疆从事肉制品销售6年。2018年，看到家乡脐橙发展的好势头，一直想家的他，毅然回到家乡。

岩龙村是省级贫困村，山多地少，山也是荒草丛生的石头山。一直以来，村民多以凿山卖石为生。10多年前，在两任村支书带领下，岩龙村铆足了劲，在石头缝里种脐橙，硬是把荒芜的山头变成了花果山，全村脐橙种植面积超1.2万亩，年产脐橙1000万公斤，种植户人均收入约4000元。

2013年，岩龙村成立了官亭湖果业农民专业合作社。合作社理事长杨民军是个能人，他跑天津、到辽宁，把村里脐橙卖到了各大批发市场。“但电商这块一直没有突破，因为不懂！”

印剑依托合作社，在淘宝等平台开设了店铺。2018年，小试牛刀，销售脐橙超15万公斤，实现销售收入240余万元；2019年，又实现翻倍，其中贫困户的橙子占一半以上。

“没法比，网销价格是我给批发市场的两倍还多！”杨民军服气了。

如今，村里建起了冷库，为延长脐橙销售时间、拓展销售平台提供了条件。“现在网销比例还比较少，如果网销占到20%，200万公斤，仅按每公斤增收4元来计算，每年就可增收800万元，648个农户户均增收12000多元！”印剑信心十足。

“新农民”——

科技种粮，高效又轻松

“测土配方”“生态防虫”……张鑫的办公室里，桌上除了一台电脑，还堆放着一摞农业科技书籍。

这段时间，烽火乡永盛家庭农场一派繁忙。老板张鑫一会儿指导村民运苗插秧，一会儿开着耕整机在田地耕作。

几年前，在广东打工的张鑫，选择回到家乡，开启了职业农民的生涯。起初，亲朋好友没少泼冷水，“别人千方百计跳出农村，在城里安家，你怎么想的？”

张鑫憋了一股劲，一定要干出个名堂。从父亲手里接管田地后，张鑫把学到的知识运用到田间地头。这些年，他购买了播种机、收割机等农业机械，在农场进行机械化耕种。施肥用测土配方技术，“既精准，又省肥！”原来农场只有几百亩田，几乎忙不过来，现在扩展到1100多亩，还可忙里偷闲。

如今，张鑫不仅把农场经营得红红火火，还投入200多万元建起了烘干厂，安置周边农村剩余劳动力30多人，4户贫困户在他的扶持下摆脱贫困。

用新技术、新机械，张鑫这样的“新农民”在田野上走出一条希望之路。

“90后”粮农——

建设标准仓，推广优质稻

“虽然受疫情影响，但今年推广2.3万亩优质稻的计划完成了！”29岁的尹红道有点兴奋。

修梅镇杨板村的尹红道，以前是东莞一家电子公司的人力资源副总经理，现在则是一名粮农。

“手里有田，收粮才不慌。你们以前那套行不通了！”尹红道和父亲开玩笑。父亲尹复元没有不快，从事粮食加工30多年，收粮卖粮，都是门口摆张桌，坐等上门，称重、登记、付款，从没想过发展订单农业。

在外打工的日子虽然比较自在，但离亲人很远。2016年，尹红道回家过春节时，发现父亲已是满头白发。

于是，春节后，尹红道留了下来。待了几天后发现，现有的设备陈旧、仓库太小，许多农民不得不跑到10多公里外的地方卖粮。而大型粮企只愿和建有标准仓库的公司合作。

尹红道产生了建一个标准粮仓的想法，造价450万元左右。但这一想法遭到父辈一致反对。“真是愣头青，好大喜功。”

尹红道并不气馁，把自己的积蓄掏出来，当年建成了粮仓，储量达1.7万吨，翻了一倍多。

这一年，公司不但和中储粮合作，还覆盖了4个乡镇的粮农，仓库里堆满了稻谷。

然而，年底一盘算，并没增加多少利润。原来，稻谷品种较杂，品质参差不齐，价格上不去。

尹红道痛定思痛，决定发展订单农业，推广优质稻。2017年，公司推广优质稻1.5万亩，农户每亩纯收入增加150元左右，增幅达20%以上。不少农户将抛荒的农田重新栽种水稻，产粮积极性高涨。2019年，公司优质稻面积推广到1.8万亩。

如今，尹红道接过了父辈的担子，公司长期雇用10多名农户，其中3名贫困户实现稳定脱贫。

做好乡村振兴这篇大文章，要推动乡村产业、人才等全面振兴。近年来，临澧县不但创造条件吸引年轻人返乡，还为他们搭建平台，培养他们成长。县委组织部为每个村（社区）建立了包括1名党组织书记后备人选、3名后备干部、3名以上入党积极分子在内的后备人才库，储备村级后备人才1120名。

（龚文君参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)